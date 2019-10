The Witcher 3 arriva su Nintendo Switch: magia portatile nel trailer di lancio

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/10/2019 08:17

Geralt di Rivia cavalca finalmente anche su Nintendo Switch: siete pronti a vivere una grande avventura fantasy su una console "piccola piccola"?

2 condivisioni

Lo vedremo entro la fine dell'anno sul piccolo schermo in una serie TV da otto episodi, ma intanto Geralt di Rivia è già tornato a combattere su Nintendo Switch.

Come annunciato in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, The Witcher 3: Wild Hunt va infatti a debuttare sulla console ibrida della "grande N", portando quelle stesse avventure che abbiamo vissuto nel 2015 su PC, PlayStation 4 e Xbox One anche sui lidi del colosso di Kyoto.

Un appuntamento imperdibile per tutti i "nintendari", che possono godersi una delle esperienze ruolistiche più avvincenti non solo di questa generazione, ma del panorama videoludico più in generale. E che i ragazzi di CD Projekt RED ci ricordano pubblicando l'immancabile trailer di lancio:

Il filmato pone l'accento soprattutto sulla portabilità della produzione, un vero e proprio miracolo tecnico compiuto dagli sviluppatori di Saber Interactive, a cui è stato affidato il porting su Switch. The Witcher 3 non rinuncia a nessuno dei suoi contenuti sul device di Nintendo, ma anzi promette di immergerci in un universo dark fantasy ovunque ci troviamo, semplicemente estraendo la console dalla sua dock station.

Certo, i compromessi grafici sono inevitabili, ma controllare lo strigo su uno schermo tanto piccolo è comunque una gioia per gli occhi. Non solo, il terzo capitolo della saga ruolistica arriva assieme a tutti i 16 DLC rilasciati gratuitamente in passato e alle sue due grandi - e apprezzatissime! - espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine.

CD Projekt RED

Cosa ne dite, siete pronti a cavalcare al fianco di Geralt di Rivia anche su Nintendo Switch?