17/10/2019

Si apre un nuovo capitolo per i Pearson: This Is Us sta tornando su FoxLife con la quarta stagione.

La famiglia Pearson sta per tornare con una nuova emozionante stagione di This Is Us. Nel video in alto all'articolo potete guardare il promo in italiano con alcune immagini inedite: siete pronti a rivedere i vostri personaggi preferiti?

This Is Us ci aveva lasciato con un mistero da esplorare: le condizioni di un'anziana Rebecca, rilegata in un letto, incapace di riconoscere perfino i suoi figli. Probabilmente questo enigma accompagnerà i fan in tutto l'arco della quarta stagione e, come sempre, per risolverlo dovremo mettere insieme pezzo dopo pezzo ogni piccolo indizio rilasciato dai protagonisti.

This Is Us 4: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Nel presente, Kate è diventata mamma del piccolo Jack - chiamato così in onore del suo defunto padre - e Rebecca ha deciso di passare più tempo insieme a sua figlia per aiutarla in questo suo nuovo percorso. Senza dubbio esploreremo il rapporto tra le due, attraverso momenti passati ma anche presenti. Chrissy Metz ha anticipato che Kate intraprenderà un vero e proprio viaggio alla scoperta di se stessa, sia come madre che come donna.

Randall e la sua famiglia si sono trasferiti a Philadelphia e lo vedremo alle prese con nuove responsabilità nel ruolo di Consigliere Comunale. In questo modo, Randall potrà svolgere il suo lavoro senza fare il pendolare, mentre Beth porterà avanti il suo sogno: aprire uno studio di danza. Se nel corso della terza stagione la coppia ha vissuto alti e bassi, in questo quarto ciclo di episodi tutto andrà a gonfie vele - e non possiamo che esserne felici.

Kevin invece affronterà le conseguenze della sua rottura con Zoe. Se lui desiderava costruirsi una famiglia, lo stesso non si poteva dire per lei. Questo ha comportato la fine della loro storia. Probabilmente vedremo un Kevin dal cuore infranto, mentre cercherà di ricominciare da capo. Chi lo sa, magari nella quarta stagione troverà finalmente la sua anima gemella?

Infine segnaliamo l'arrivo nel cast di Jennifer Morrison, il cui ruolo non è ancora stato svelato - forse per non rovinare la sorpresa.

This Is Us 4 vi aspetta da lunedì 28 ottobre su FoxLife, in coppia con Grey's Anatomy, in prima visione assoluta.