di Chiara Poli - 17/10/2019 11:55 | aggiornato 17/10/2019 12:00

Un minuto, poche efficaci immagini, un'atmosfera che restituisce perfettamente l'urgenza di sopravvivere. Ecco il primo trailer italiano di War of the Worlds, in arrivo in prima assoluta su FOX dal 4 novembre.

Un rumore. Un suono. Tutto inizia così, con un suono. Non a caso, i primi teaser di War of the Worlds, in prima assoluta dal 4 novembre su FOX, ripetevano sempre la stessa frase:

Riesci a sentirli?

Il trailer di FOX, qui sopra, ci mostra un gruppo di personaggi e ciò che succede quando quel suono inizia a diffondersi. Siamo in Europa (a Londra, per la precisione) per la prima volta in questo adattamento del romanzo La Guerra dei Mondi di H.G. Wells, e le immagini lo chiariscono subito, all'inizio del trailer.

Protagonista assoluto è Gabriel Byrne (I soliti sospetti, End of Days), che torna in TV dopo il Golden Globe e le due nomination agli Emmy per la sua interpretazione nella serie In Treatment.

Quando il suono inizia a farsi sentire, qualcuno dorme, qualcun altro - come Byrne - è nella sua casa, tranquillo a leggere, seduto in poltrona, e qualcun altro è in auto, o per strada. L'universalità dell'evento, un suono che compare dal nulla e si ripete regolarmente, viene restituita in una manciata di secondi.

Perché la storia di War of the Worlds è una storia universale, che riguarda tutta l'umanità. Quella stessa umanità che gli alieni ostili, senza alcun preavviso e senza alcuna ragione apparente, vogliono distruggere.

Mentre gli scienziati cercano di capire cosa stia succedendo, nel cielo inizia a cambiare qualcosa e tutti si ritrovano, improvvisamente, con gli occhi rivolti in alto. Attoniti, scopriranno che si tratta di un attacco. Cercando di salvarle la vita, un uomo (Byrne) convince una donna (Elizabeth McGovern, Downton Abbey, Gente comune) a seguirlo.

Ci basta questo per percepire l'emergenza, il panico diffuso, il senso d'impotenza nei confronti di un fenomeno del tutto inaspettato e incontrollabile. L'urgenza, l'assenza di spiegazioni, l'impossibilità di mettersi al riparo: in un minuto, il trailer italiano di War of the Worlds ci racconta tutto questo. Inframmezzato dall tagline della serie, che recita inesorabilmente:

Condannati a sopravvivere.

La stessa frase che compare nel poster ufficiale della serie, e che racconta di come i pochi superstiti al devastante attacco proveniente dal cielo siano determinati a salvare ciò che resta dell'umanità.

Fox Networks Group War of the Worlds: il poster della serie in onda sul FOX dal 4 novembre

Ma come potranno, poche persone, opporsi a una forza così potente, tecnologicamente superiore e soprattutto determinata a distruggere ogni traccia di vita sul nostro pianeta? Lo scopriremo insieme con il primo, emozionante episodio di War of the Worlds, lunedì 4 novembre alle 22.05 solo su FOX.

Non mancate all'appuntamento! La Guerra dei Mondi vi aspetta dal 4 novembre alle 22.05 solo su FOX