CinemaAnimazione

17/10/2019 12:06 | aggiornato 17/10/2019 12:10

La tre giorni di ottobre si è rivelata un successo per il nuovo film di Makoto Shinkai, che tornerà nelle sale italiane il 5 e 6 novembre.

2 condivisioni

Il successo di Makoto Shinkai si fa sentire anche in Italia.

Il suo nuovo film, Weathering With You, è uscito nelle nostre sale il 14 ottobre. Nei suoi tre giorni di programmazione ha incantato oltre 47mila spettatori e incassato oltre 445mila euro (dati Cinetel), rimanendo sempre in salda posizione al box-office dietro un rivale del calibro del Joker di Todd Phillips.

Per celebrare questo successo, Nexo Digital ha deciso di riproporre il lungometraggio di animazione al pubblico italiano. Anche questa volta, si tratterà di una proiezione evento: Weathering With You tornerà nelle sale martedì 5 e mercoledì 6 novembre, in un lungo elenco di sale aderenti all'iniziativa presto disponibili sul sito ufficiale.

HD Nexo Digital

Il successo della pellicola non sorprende: con un totale di oltre 13 miliardi di yen in Giappone il nuovo lavoro di Shinkai è diventato il film giapponese con i maggiori incassi del 2019 (e il settimo coi maggiori incassi di sempre).

Di fronte a un'ottima accoglienza sia di pubblico che di critica, che arriva dopo quella del già acclamato Your Name., non stupisce nemmeno che Weathering With You potrebbe essere uno dei grandi protagonisti degli Oscar 2020. Il film si contenderà insieme ad altri 31 titoli una delle 5 nomination alla categoria Miglior Film Animato.

La nuova storia ideata da Shinkai, che vede protagonista una ragazza capace di fermare la pioggia, intanto è arrivata anche nelle librerie italiane. Dal 9 ottobre è infatti disponibile il romanzo ufficiale, curato da J-POP Manga.

J-POP Manga

Andrete a (ri)vedere Weathering With You al cinema?