Riuscire a rappresentare il personaggio di Leonardo è stata una delle sfide più affascinanti ed emozionanti della mia carriera. È difficile immaginare che un uomo così straordinario potesse persino esistere, per non parlare degli impulsi umani che lo hanno spinto a realizzare cose così straordinarie. È stato enormemente gratificante e una gioia assoluta collaborare con Steve Thompson, Daniel Percival e i nostri partner di Lux Vide e RAI per dare vita a Leonardo.

In una recente intervista, come riportato da Deadline , Frank Spotnitz ha parlato della nuova serie affermando che il suo principale obiettivo era quello di mostrare i motivi che hanno reso Leonardo da Vinci una figura geniale e poliedrica in grado di anticipare i tempi.

