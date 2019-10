TV NewsLibri

di Claudio Rugiero - 18/10/2019 08:45 | aggiornato 18/10/2019 08:50

Dopo il successo de Il Miracolo, Niccolò Ammaniti torna con un nuovo progetto per la TV. Lo scrittore sta infatti lavorando alle riprese di Anna, una serie tratta da un suo omonimo romanzo che lo vede impegnato anche come regista.

1 condivisione

Via alle riprese di Anna (il titolo è ancora provvissorio), la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti e tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi. Per lo scrittore premio Strega per Come Dio comanda si tratta del secondo progetto per la TV, ancora una volta con Sky, dopo il successo de Il Miracolo.

Prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï, le riprese della serie sono partite a metà ottobre nella campagna romana e la troupe si sposterà in seguito in Sicilia (dove è effettivamente ambientato il romanzo originale) per proseguire la lavorazione.

Ammaniti è inoltre showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura insieme a Francesca Manieri (Veloce come il vento e Il Primo Re).

HD Greta De Lazzaris

Amministratore delegato di Wildside, Mario Gianai si è detto felice di questo nuovo progetto con lo scrittore romano:

Dopo Il Miracolo, siamo felici di tornare a lavorare con Niccolò Ammaniti, uno dei talenti italiani più importanti, più creativi e apprezzati anche all’estero, e siamo sicuri che ancora una volta regalerà al progetto la sua visione assolutamente originale della vita e dell’arte.

Al di là della presenza di una delle penne più interessanti del panorama letterario contemporaneo, secondo Gianai Wildside può contare inoltre su una storia forte e assolutamente attuale:

Anna è una serie che affronta un tema profondamente contemporaneo: racconta di bambini sulla soglia della pubertà che devono vivere soli, in quel che resta di un mondo devastato dagli adulti, e nel quale devono ritrovare la speranza di una rinascita.

Distribuita all’estero da Fremantle, Anna sarà in Italia in esclusiva su Sky.

Einaudi

Il cast della serie non è stato ancora rivelato, ma grazie al romanzo precedentemente pubblicato siamo in grado di ricostruirne la trama.

Sinossi

In una Sicilia diventata un'immensa rovina vive Anna, una tredicenne cocciuta e coraggiosa, intenzionata a mettersi sulle tracce del fratellino rapito.

Muovendosi fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come unica guida il quaderno che lasciatole dalla madre con tutte le istruzioni per farcela.

Giorno dopo giorno la nostra protagonista scopre che gli insegnamenti del passato non hanno più valore nel mondo contemporaneo e che proprio a lei toccherà inventare nuove regole sostitutive.

Che ne pensate? Vi ispira questa serie?