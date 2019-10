CinemaCelebrity

di Claudio Rugiero - 18/10/2019

Charlize Theron è irriconoscibile nei panni di Megyn Kelly in Bombshell. Perfino Nicole Kidman, sua partner di scena, ha avuto difficoltà ad identificarla sul set del film di Jay Roach.

Charlize Theron ha subito una trasformazione straordinaria per il suo nuovo lungometraggio, Bombshell. La sua metamorfosi in Megyn Kelly, opinionista e commentatrice di Fox News, è stata così efficace che ha ingannato perfino la sua co-protagonista Nicole Kidman, che nel film di Jay Roach interpreta l'ex Miss America Gretchen Carlson.

A raccontarlo è proprio l'attrice sudafricana in un'intervista rilasciata a ET News:

[La Kidman, n.d.r.] mi ha portato a credere che fosse arrabbiata con me. Pensavo: 'Oddio! Che cosa ho fatto? Ho fatto un guaio nella sua roulotte? Non l'ho salutata come si deve?'. Lei è venuta da me e mi ha fatto: 'Charlize?'. E io ho detto: 'Sì? Sei arrabbiata con me?'. E lei: 'No, non sapevo che fossi tu!'.

La Theron ha quindi chiarito che, nonostante questo episodio, non corre cattivo sangue tra lei e la Kidman. Anzi, dopo anni passati ad ammirare le performance da Oscar della collega australiana, la Theron era elettrizzata all'idea di lavorare con lei sul set di Bombshell, il primo progetto che le vede l'una accanto all'altra:

Abbiamo cercato di girare un film per così tanto tempo. Sono felice di essere finalmente in un film insieme a lei.

A scanso di equivoci, la Theron ha inoltre aggiunto che la Kidman, dal canto suo, non sembra nutrire alcuna ostilità nei suoi confronti:

Non ha mai fatto altro che supportarmi e esserci per me.

Del resto le due attrici, entrambe premiate con l'Oscar, sono abituate alle trasformazioni fisiche con i ruoli che hanno segnato le loro carriere nel corso degli anni. Charlize Theron si è rasata la testa per Mad Max: Fury Road di George Miller e si è resa praticamente irriconoscibile per il ruolo della serial killer Aileen Wuornos nel film di Patty Jenkins Monster. La Kidman ha invece indossato un naso protesico per assomigliare alla scrittrice Virginia Woolf per la sua interpretazione in The Hours di Stephen Daldry. Due trasformiste talmente brave da ingannare perfino sé stesse!

Bombshell ruota attorno alla causa intrapresa da Gretchen Carlson contro Fox News nel 2016 e le accuse che lei e altre dipendenti della rete mossero al CEO Roger Ailes (interpretato da John Lightow), uno scandalo che vide coinvolta anche Megyn Kelly, il personaggio interpretato dalla Theron. Nel cast figura inoltre la splendida Margot Robbie, recentemente vista nei panni di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.

Bombshell: le prime reazioni

Bombshell è stato proiettato in anteprima al pubblico in occasione degli annuali Hollywood Film Awards, dove le star hanno potuto sfilare sul red carpet e rilasciare le dichiarazioni che leggiamo nel presente articolo.

Come possiamo leggere sui social, le prime reazioni al film sono state positive. Sebbene gli eventi che hanno ispirato la trama di Bombshell siano ormai svaniti da tempo dai titoli dei giornali, si è trattato di un caso di notevole rilevanza per tutto il ciclo di notizie legate al movimento #MeToo.

Wow. @CharlizeAfrica as Megan Kelly. Well, she just entered the Oscar race big time. #bombshell — Marc Malkin (@marcmalkin) October 14, 2019

Charlize nel ruolo di Megan Kelly [in realtà sarebbe Megyn, n.d.r.]... beh, è appena entrata alla grande nella corsa all'Oscar.

Good lord #Bombshell is fantastic — juicy, heartbreaking, funny and infuriating. It’s Charlize’s show, but Kidman, Robbie and Kate McKinnon all perfect. — Matt Donnelly (@MattDonnelly) October 14, 2019

Bombshell è fantastico - intrigante, straziante, divertente ed esasperante. È il film di Charlize Theron, ma la Kidman, la Robbie e Kate McKinnon sono tutte perfette.

Charlize Theron is uncanny as Megyn Kelly in Bombshell. It’s uncanny. I’m still awestruck. She and Margot Robbie are incredible. #Bombshell — Gregory Ellwood - The Playlist 🎬 (@TheGregoryE) October 14, 2019

Charlize Theron è sbalorditiva nel ruolo di Megyn Kelly in Bombshell. Sbalorditiva. Sono ancora emozionato. Lei e Margot Robbie sono incredibili.

La Theron si è detta molto soddisfatta che il film sia piaciuto al pubblico. Lei stessa si è sentita così coinvolta in questo progetto e ci teneva molto che venisse apprezzato:

È straziante questo film, inquietante, divertente e assurdo, ma ti tira fuori un sacco di emozioni quando lo guardi. L'abbiamo mostrato per la prima volta, finito, al pubblico ieri sera, e non sono mai stata così nervosa in tutta la mia vita. Una spera che il film in cui si è sentita coinvolta emotivamente sia quello a cui anche il pubblico possa attingere, e questa non è mai una garanzia.

Bombshell uscirà negli Stati Uniti il 20 dicembre 2019. Ancora non conosciamo la data di rilascio nelle sale italiane, ma speriamo di vederlo presto.

Da come lo descrivono, sembra un film davvero imperdibile. Voi cosa ne pensate? Vorreste vederlo?