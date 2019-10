Cyberpunk 2077, arriva il concorso fotografico ufficiale!

CuriositàVideogames

In vista dell'uscita del suo GDR sci-fi, CD Projekt RED lancia un concorso di fotografia a tema. E i premi sono davvero ricchi!

Tutti coloro che hanno amato la trilogia GDR di The Witcher avranno di certo già cerchiato a più tinte di rosso sui loro calendari la data del 16 aprile 2020. Si tratta di quella scelta dagli sviluppatori di CD Projekt RED, autori proprio delle avventure videoludiche di Geralt di Rivia, e dal publisher Bandai Namco per l'uscita di Cyberpunk 2077 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Un titolo atteso addirittura dal 2012, e che ora è sempre più concreto in tutta la sua maestosa visione sci-fi. Quella di una metropoli come Night City, fatta di neon, sangue e metallo, in cui vivere le avventure di V, un mercenario in cerca di redenzione. La stessa visione che va ora ad ispirare il concorso fotografico ufficiale dedicato al videogame, annunciato di recente dal team di sviluppo polacco.

Il contest vuole catturare l'essenza e le emozioni di Cyberpunk 2077 nel mondo reale utilizzando l'arte della fotografia, con le registrazioni per partecipare già attive e aperte fino al prossimo 16 dicembre. I vincitori saranno invece annunciati a gennaio 2020. Chiunque sia interessato a partecipare può farlo caricando una foto candidatura ispirata al gioco tramite il sito ufficiale del concorso, raggiungibile a questo indirizzo. Il podio sarà scelto da un vero e proprio panel di esperti insieme a Liam Wong, fotografo di fama internazionale, mentre le dieci foto con il più alto numero di voti da parte della community riceveranno premi firmati CD Projekt RED, NVIDIA, e Adobe - come Collector's Edition di Cyberpunk 2077, schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti/S, licenze Adobe Creative Cloud, e merchandise esclusivo.

Non mancherà naturalmente un premio in denaro, destinato però solo ai vincitori scelti dalla giuria. Cosa ne dite, proverete a mostrare la vostra abilità?