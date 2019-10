Curiosità

18/10/2019

Pensavate di esservi liberati del tormentone per eccellenza Despacito e invece eccolo in pole position nella classifica dei brani più ascoltati al mondo.

La piattaforma Vevo compie 10 anni dal primo video immesso in rete e per festeggiare l'importante traguardo ha pubblicato la classifica dei video musicali più visti in tutto il mondo nella sua prima decade di vita.

Trasmettendo direttamente su YouTube e non più sul proprio canale, Vevo ha - negli anni - condiviso e divulgato milioni di contenuti originali appartenenti alle maggiori etichette discografiche, come Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group.

Nella classifica dei video più visti dal 2009 ad oggi non potevano mancare nomi come Taylor Swift, Maroon 5 e Katy Perry, ma quello che stupisce è il gradino più alto del podio e l'enorme distacco da tutte le altre hit.

Il primato spetta proprio al tormentone dell'estate 2017 che ha fatto ballare il mondo intero per mesi e mesi, Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Il sensuale brano reggaeton ha raggiunto lo sbalorditivo traguardo di 6 miliardi e 460 milioni di visualizzazioni - in appena due anni- mentre la medaglia d'argento spetta a Mark Ronson e Bruno Mars con Uptown Funk - brano uscito nel 2014 - fermandosi a 3 miliardi e 670 milioni di visualizzazioni.

Una bel distacco tra le due hit della classifica pubblicata da Vevo in occasione dei festeggiamenti dell'importante traguardo dei 10 anni di vita, iniziata l'8 dicembre del 2009.

Come riportato da Variety, il cantante latino Luis Fonsi ha ringraziato Vevo per l'opportunità data a lui e a tanti altri artisti di diffondere la propria musica.

Essere in grado di condividere la mia musica è qualcosa di assolutamente prezioso per me, e grazie a Vevo , sono in grado di fare proprio questo. Buon 10 ° anniversario Vevo, continuate così e grazie ancora per aver aperto la porta per noi artisti al mondo attraverso la vostra piattaforma.

Ovviamente al terzo gradino del podio non poteva mancare l'idolo delle teenagers di tutto il mondo, Justin Bieber, che con la sua Sorry ottiene la medaglia di bronzo con oltre 3 miliardi di visualizzazioni.

Non saranno sui gradini che contano, ma le quote rosa sono abbastanza presenti nella classifica mondiale dei video più visti negli ultimi 10 anni. Troviamo infatti Taylor Swift, Katy Perry con ben 2 brani e la potente voce di Adele a chiudere la classifica.

Di seguito riportiamo la classifica completa pubblicata da Vevo. I numeri si riferiscono a miliardi di visualizzazioni a livello mondiale: