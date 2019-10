Cinema

Avventura, magia, divertimento, suspense, ironia surreale e graffiante e molto altro ancora. Il weekend al cinema del 19 e 20 ottobre è un ottovolante di emozioni... per tutti!

Il nuovo fine settimana è il primo di Maleficent - Signora del male, sequel della pellicola del 2014, con Angelina Jolie ancora una volta nel ruolo della potente strega Malefica. Ma se il fantasy non è il vostro genere, niente paura. In sala potete trovare ben altre 12 novità.

L'offerta comprende il biopic Yuli - Danza è libertà, commedie come l'atteso spin-off di Il Grande Lebowski, Jesus Rolls - Quintana è tornato!, documentari e diversi titoli drammatici, tra cui The Informer.

Biografici

Yuli - Danza è libertà

Biografico, Drammatico - Spagna, Cuba, Gran Bretagna, Germania, 2018 - Durata 115 Min.

Carlos Acosta vive a L'Havana, a Cuba, con i genitori e le sorelle. Indisciplinato e ribelle, ma con un naturale talento per la danza, viene obbligato dal padre a frequentare la Escuela Nacional Cubana de Ballet. L'uomo spera che ballare possa offrire un futuro migliore a "Yuli", come ha soprannominato il figlio dal nome di una divinità. Dopo molti scontri, difficoltà e sacrifici, Carlos ha finalmente l'occasione di cambiare la sua vita quando vince un importante concorso di ballo a Losanna.

Il film è diretto da Icíar Bollaín ed è interpretato da Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edlison Manuel Olbera Núñez, Laura De la Uz, Yerlín Pérez, Mario Elias, Andrea Doimeadiós, Cesar Domínguez, Yailene Sierra, Héctor Noas.

Commedie

Il mio profilo migliore

Commedia, Drammatico - Francia, 2019 - Durata 101 Min.

Claire Millaud ha 50 anni, due figli, insegna all'università e ha una relazione con un ragazzo più giovane di lei, Ludo. Insicura per via della differenza di età, la donna decide di iniziare spiare il compagno sui social e crea su Facebook un account fake, fingendo di essere una affascinante e sensuale 24enne di nome Clara. L'inganno le scappa di mano quando conosce Alex, un fotografo che collabora con Ludo. Tra i due nasce un'amicizia che ben presto diventa altro e Claire/Clara finisce con il ritrovarsi in una situazione complicata...

Diretta da Safy Nebbou, la pellicola annovera nel cast Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling, Nicole Garcia, Claude Perron.

Jesus Rolls - Quintana è tornato!

Commedia - USA, 2019 - Durata 117 Min.

Dopo avere saldato il suo conto con la giustizia, Jesus Quintana esce di prigione e inizia una nuova vita... che ha molto a che fare con la vecchia. Per una serie di coincidenze, il campione di bowling ritrova una donna del suo passato e insieme a lei e al suo sodale, Petey, finisce coinvolto in una rocambolesca avventura che ha a che fare con la legge e un parrucchiere armato di pistola. Mentre cercano di fare perdere le loro tracce, i tre instaurano un rapporto scombinato e fuori dagli schemi proprio come loro.

Il film è diretto e interpretato da John Turturro. Con lui ci sono Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Christopher Walken, Pete Davidson, Gloria Reuben, Sonia Braga, J.B. Smoove, Michael Badalucco, Margaret Reed.

Se mi vuoi bene

Commedia, Drammatico - Italia, 2019 - Durata 100 Min.

Diego è un avvocato di successo che soffre di una forte depressione e tenta di farla finita. Ma il tentativo di suicidio non funziona e l'uomo torna alla vita di sempre. Un giorno, si accorge che sul tragitto che fa per andare in studio c'è un negozio che si chiama Chiacchiere, dove il proprietario Massimiliano vende "parole sagge". In cerca di una soluzione ai suoi problemi, Diego lo consulta e si convince che per essere felice lui deve fare felice gli altri. L'uomo stila una lista delle persone che pensa abbiano bisogno del suo aiuto - la madre, il padre, sua figlia, suo fratello, l'ex moglie e una coppia di amici - e inizia a darsi da fare. Ma il suo intervento sortisce esattamente l'effetto opposto e finisce con il distruggere l'esistenza di coloro che ama di più.

Diretta da Fausto Brizzi, la pellicola conta sulla presenza di Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Memo Remigi, Cochi Ponzoni, Gian Marco Tognazzi, Luca Carboni.

Documentari

Il bambino è il maestro

Documentario - Francia, 2017 - Durata 100 Min.

Alexandre è diventato padre da poco e si interroga su quale sia l'approccio educativo migliore per la sua prima figlia. Dopo avere fatto delle ricerche, si interessa al metodo Montessori e decide di studiarlo sul campo. Il giovane genitore posiziona una macchina da presa nella classe del maestro Christian Maréchal, all'interno della scuola Jeanne d'Arc di Roubaix, la prima ad averlo adottato in Francia. La sua osservazione privilegiata diventa un punto di vista unico ed eccezionale sui principi sostenuti e promulgati dalla pedagogista e neuropsichiatra italiana.

Il documentario è stato realizzato da Alexandre Mourot.

Figli del set

Documentario - Italia, 2016 - Durata 62 Min.

Carlotta è cresciuta in una famiglia in cui la settima arte è sempre stata di casa. A un certo punto, decide di lasciare la porta aperta alla nostalgia e invita a cena in uno splendido castello gli amici di infanzia, "figli d'arte" con i quali ha trascorso sui set dello zio e del padre alcuni dei momenti più belli del suo passato. Insieme al genitore (anche lui presente alla rimpatriata) e ai suoi speciali ospiti, la giovane donna intraprende una viaggio nei ricordi pieno di fascino e suggestione.

Il documentario porta la firma di Alfredo Lo Piero.

Searching Eva

Documentario - Germania, 2019 - Durata 84 Min.

F. ha 25 anni e quando ne aveva pochi di meno ha dichiarato che il concetto di privacy è superato. Dopo avere assunto lo pseudonimo di Eva, decide di fare della sua crescita personale uno spettacolo pubblico. La giovane apre le porte della sua esistenza agli utenti del web e per 3 anni mostra sé stessa in ogni momento del suo quotidiano.

Il documentario è stato realizzato da Pia Hellenthal, con la partecipazione di Eva Collé.

Drammatici

Panama Papers

Drammatico - USA, 2019 - Durata 96 Min.

Dopo avere perso il marito in una tragica crociera sul Lake George, Ellen Martin si ritrova coinvolta in una incredibile e complicata truffa finanziaria di portata internazionale. La vedova scopre che uno studio legale chiamato Mossack Fonseca - dal nome dei suoi soci fondatori, Jurgen Mossack e Ramon Fonseca - ha creato un esteso sistema matrioska di assicurazioni fasulle, collegate a centinaia di migliaia di società offshore con sede a Panama. Decisa ad andare a fondo della questione, Ellen si lancia in una improbabile indagine.

Il film porta la firma di Steven Soderbergh ed è interpretato da Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Sharon Stone, Melissa Rauch, David Schwimmer, Alex Pettyfer, Robert Patrick, Chris Parnell, Will Forte, Rosalind Chao, Nonso Anozie, Roberta Sparta, Ross Partridge.

The Kill Team

Drammatico - USA, Spagna, 2019 - Durata 87 Min.

Adam Winfield è un giovane soldato americano, in missione in Afghanistan, a Kandahar, con il compito di individuare eventuali cellule terroristiche sul territorio. Il plotone è guidato dal sergente Deeks, un uomo dalla moralità distorta, che ritiene non solo lecito ma giusto umiliare, schiacciare e uccidere la gente del posto. L'ufficiale plagia e addestra i suoi uomini a condividere la sua mentalità e i suoi metodi, ma Adam fa resistenza. Il giovane è ripugnato dal comportamento del suo superiore, pur essendo affascinato dall'uomo. E allo stesso tempo ha paura a denunciarlo. Il suo dilemma lo porterà a confrontarsi con il suo io più profondo.

Diretta da Dan Krauss, la pellicola annovera nel cast Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini, Oliver Ritchie.

The Informer

Drammatico, Thriller - Gran Bretagna, 2019 - Durata 113 Min.

Pete Koslow è un ex militare delle forze speciali congedato con onore, che per difendere la moglie è finito in carcere nel penitenziario di Bale Hill. Durante la prigionia, viene contattato da due agenti dell'FBI, che gli promettono la libertà in cambio di una missione sotto copertura. Pete dovrà infiltrarsi in un cartello della droga polacco che opera a New York, per incastrare il suo potente boss, The General. L'ex militare accetta, ma durante l'operazione per arrestare il criminale un agente viene ucciso e la polizia inizia a indagare su Pete. L'FBI non può fare altro che rimandare l'uomo a Bale Hill, finendo con l'assecondare il piano di The General, che vuole che Pete gestisca il traffico di droga all'interno della prigione. Inevitabilmente, gli interessi dell'FBI, del criminale e dell'ex militare finiranno con l'entrare in rotta di collisione.

Il film è diretto da Andrea Di Stefano e conta sulla presenza di Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Ana de Armas, Common, Sam Spruell, Martin McCann, Eugene Lipinski.

Grazie a Dio

Drammatico - Francia, 2018 - Durata 137 Min.

Alexandre vive a Lione con la sua famiglia quando viene sapere che padre Preynat, un prete che lo ha molestato da bambino, è tornato a officiare in città e lavora a contatto con i bambini. Vittima e padre, l'uomo non può accettare la situazione e si rivolge alla Curia. Quando la Chiesa si rifiuta di rimuovere il sacerdote, Alexandre chiede l'aiuto di due amici di infanzia, François ed Emmanuel, anche loro vittime degli abusi di padre Preynat. Insieme, i tre iniziano una dura battaglia per portare alla luce i crimini del prete e riescono a dare forma a un'associazione che decide di costituirsi in giudizio legale. Ma affrontare i fantasmi del passato avrà conseguenze su tutti loro e le loro famiglie.

Diretta da François Ozon, la pellicola è interpretata da Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko, Hélène Vincent, François Chattot, Frédéric Pierrot, Aurélia Petit.

Fantasy

Maleficent - Signora del male

Fantasy, Avventura - USA, 2019 - Durata 119 Min.

Dopo essere state nemiche e avere combattuto l'una contro l'altra, Malefica e Aurora hanno instaurato tra loro un solido, profondo legame. Ma quando la giovane annuncia il suo fidanzamento con il principe Filippo, la strega non appare felice come Aurora vorrebbe. La tensione tra le due esplode in occasione del banchetto organizzato per celebrare i futuri sposi. Uno sgarbo della regina Ingrith e la decisione di Aurora di appoggiarla, scatena l'ira di Malefica. La strega e le creature magiche scendono in guerra contro gli uomini e la possibilità di salvare il legame tra Malefica e Aurora e porre fine al conflitto appare più remoto che mai...

Il film è diretto da Joachim Rønning e annovera nel cast Angelina Jolie, Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Teresa Mahoney, Harris Dickinson, Imelda Staunton, Sam Riley, Kae Alexander, Lesley Manville, Jenn Murray, Miyavi, David Gyasi, Robert Lindsay, Judith Shekoni.

