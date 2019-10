The Witcher: a Lucca C&G il trailer in anteprima mondiale (e le protagoniste della serie)

The Witcher: a Lucca C&G il trailer in anteprima mondiale (e le protagoniste della serie)

Ai fan della saga ricordiamo anche di non mancare di far visita al padiglione Hasbro , che a Lucca presenterà in anteprima mondiale alcune novità legate a Star Wars e al mondo Marvel. In particolare, si potranno osservare da vicino le nuove action figure Black Series con le fattezze di Luke Skywalker e dei Sith Trooper che vedremo ne L'ascesa di Skywalker.

I riflettori, in questo caso, sono puntati proprio sulla giornata d'apertura. Mercoledì 30 ottobre , infatti, la città accoglierà anche Joonas Suotamo , l'attore finlandese che ha raccolto l'eredità del compianto Peter Mayhew come interprete di Chewbacca nella saga di Star Wars.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok