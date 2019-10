Jurassic World 3: Laura Dern parla del ritorno del cast originale

Cinema

18/10/2019

Laura Dern è a dir poco entusiasta di poter tornare nei panni di Ellie in Jurassic World 3!

Il sito americano GamesRadar ha riportato una interessante intervista realizzata dal magazine Total Film a Laura Dern, che ha si è mostrata molto entusiasta di tornare per il franchise di Jurassic World insieme ai suoi colleghi di vecchia data.

Dern riprenderà i panni del suo personaggio di Jurassic Park, ovvero la professoressa paleobotanica Ellie Sattler, nel terzo film della saga di Jurassic World, le cui riprese sono fissate per l'anno prossimo.

Sono molto entusiasta di vedere come tutto si collegherà e so che c'è un intento profondo sia di Colin [Trevorrow] che dell'intera tribù, incluso Steven Spielberg, di rendere omaggio all'originale [Jurassic Park] e a quello che è venuto dopo. L'idea di riprendere il cast originale, in un modo davvero bello, sembra incredibile... l'idea di tornare con Sam [Neill] e Jeff [Goldblum] sembra un sogno.

HD Universal Pictures Laura Dern in Jurassic Park

Il suo ruolo in Jurassic World, quindi, non è un mistero e l'attrice sembra sollevata da ciò, dato che in molti dei suoi progetti recenti ha dovuto mantenere segreto il suo coinvolgimento:

Stavo girando Big Little Lies, ma non potevo dire nulla al riguardo. Stavo facendo Star Wars e non potevo dire a nessuno che ci ero dentro e stavo girando Twin Peaks e non potevo dire a nessuno che ci ero dentro... Dovevo stare molto attenta anche con i miei figli all'inizio, con Star Wars.

Adesso, Laura Dern è contenta di potere dire apertamente di essere in Jurassic World 3 e, come ha dichiarato, di poter evitare di essere noiosa nelle interviste e di poter finalmente pronunciare qualcosa in più delle solite frasi fatte.

Jurassic World 3 sarà nei cinema statunitensi dall'11 giugno 2021.

Laura Dern, attrice a tutto tondo

La plurivincitrice di Golden Globe Laura Dern ha una lunga carriera alle spalle, che dal suo esordio del 1973 (McKlusky, metà uomo e metà odio) non si è più fermata.

Oltre ad aver preso parte al film del 1993, Jurassic Park, di Steven Spielberg, Dern ha lavorato con registi importanti come David Lynch (Velluto blu nel 1986 e Inland Empire - L'impero della mente nel 2006), Clint Eastwood (Un mondo perfetto, 1993), Robert Altman (Il dottor T e le donne, 2000) e Paul Thomas Anderson (The Master, 2012).

Più recentemente l'attrice statunitense si è fatta conoscere da un pubblico più ampio per il suo ruolo di Amilyn Holdo nel film Star Wars: Gli ultimi Jedi e per l'interpretazione di Renata Klein nella serie TV di successo Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

Laura Dern ha avuto un anno fantastico, infatti la sua performance in Storia di un matrimonio (Marriage Story), si mormora, potrebbe portarle una nomination agli Oscar 2020. Prossimamente sarà anche nel nuovo film scritto e diretto da Greta Gerwing, dal titolo Piccole Donne.