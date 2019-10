La casa di Barbie a Malibu si può affittare (ma solo per 2 giorni!)

Per rendere ancora più interessante questa opportunità sappiate che parte del ricavato verrà donato al progetto The Barbie Dream Gap Project GoFundMe che si occupa di aiutare tantissime bambine nel mondo a diventare quello che vogliono senza alcuna barriera o limite.

Airbnb apre le porte della casa di Barbie per celebrare i 60 anni della bambola più famosa del mondo. La Malibu DreamHouse, che si trova nel cuore della città, è una replica perfetta a grandezza naturale della sognante casa rosa in cui ogni bambina ha sognato di vivere.

Insomma, si tratterà di una vera e propria celebrazione dell’icona del potere femminile , esattamente come lo è stata Barbie che aveva comprato la Dreamhouse quando ancora le donne non avevano il diritto di aprire un conto in banca.

All’interno della casa e della cabina armadio sono presenti gli outfit più famosi , costumi originali a grandezza naturale, con cui gli ospiti potranno calarsi ancora di più nella parte e oggetti come i brevetti di volo di Barbie e le lauree in medicina con cui rendere più realistica l’esperienza.

La splendida Malibu DreamHouse è in affitto per due giorni: nella casa di Barbie ci sono tre piani, una favolosa piscina con scivolo per i tuffi che parte dalla camera, un cinema privato e una cabina armadio ricca di outfit da provare.

