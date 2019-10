Celebrity

di Giulia Greco - 18/10/2019 14:23 | aggiornato 18/10/2019 14:27

La cantante, impegnata con il suo Enigma Show a Las Vegas, è caduta dal palco tra la preoccupazione generale.

Lady Gaga ha fatto preoccupare i suoi fan dopo la rovinosa caduta avvenuta durante un suo concerto a Las Vegas il 17 ottobre.

La cantante ha invitato un suo accanito fan a salire sul palcoscenico con lei, ma le cose non sono andate come sperato. Invece che divertirsi insieme, i due sono caduti a terra, rischiando grosso.

Online ci sono diverse riprese della caduta, tutte da angolazioni diverse e da ciascuna di esse emerge il dolore che deve aver provato Gaga atterrando sulla schiena assieme al ragazzo che per pochi secondi ha condiviso la scena con la diva.

La cantante e attrice è stata prontamente aiutata a rimettersi in piedi dagli allarmati membri della sua troupe.

A fan picked up gaga and fell off the stage tonight😂 pic.twitter.com/j9pjTUF64M — laurie calderone (@laur_calderone) October 18, 2019

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

Da quanto emerge dai commenti su Twitter, il fan della cantante le aveva scritto una lettera che l'aveva spinta a invitarlo sulle quinte.

He gave her a really cute letter and she let him on stage. — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite di alcun tipo e Gaga ha continuato con la sua esibizione "come se niente fosse", come riportano alcuni commenti.

Lady Gaga fell off the stage and then proceeded to kill the Bad Romance choreography like nothing ever happened. The level of professionalism... far too much! pic.twitter.com/X6EFxhlGIL — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019

A fine concerto, è ritornata al Park MGM di Las Vegas, l'albergo in cui alloggia, e ha fatto un lungo bagno rilassante.

La cantante di Poker Face ha tranquillizzato i suoi sostenitori e postato due foto su Instagram con questa didascalia:

La mia routine post show: bagno ghiacciato per 5-10 minuti, bagno caldo per 20 minuti, poi tuta di compressione con impacchi di ghiaccio per altri 20 minuti.

The show must go on, e Lady Gaga continuerà a esibirsi a Las Vegas con il suo Enigma, il residency show (una serie di concerti con sede fissa) che la terrà impegnata fino a maggio 2020.