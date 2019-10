Cinema

18/10/2019

Si lavora a gran ritmo in casa Marvel Studios: Doctor Strange assume una sceneggiatrice "horror" e nel frattempo dà semaforo verde al terzo film di Ant-Man!

Sembra un periodo di fermento in casa Marvel Studios: dopo l'annuncio della Fase 4 e l'accentramento di alcuni poteri decisionali su Kevin Feige, giunge notizia che Jade Bartlett è stata assunta come nuova sceneggiatrice del sequel di Doctor Strange e che il terzo film di Ant-Man è stato messo in produzione. Inoltre, sembra che il film Ms. Marvel inizierà le riprese ad Atlanta nel mese di aprile 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Il sito americano Collider ha dato notizia che la sceneggiatrice Jade Bartlett è stata assunta da Marvel Studios per rivedere la sceneggiatura (e forse riscriverla) di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita negli Stati Uniti il 7 maggio 2021.

La prima sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista Scott Derrickson - che ha diretto anche il primo film - e non è ancora chiaro se Bartlett firmerà da sola i crediti per il nuovo copione o il suo nome verrà affiancato da quello del regista e da C. Robert Cargill e Jon Spaihts, i quali hanno collaborato con Derrickson.

Bartlett ha fatto il suo debutto con la sua sceneggiatura di Miller's Girl, che è stata votata alla Black List 2016 come una delle migliori sceneggiature non prodotte di Hollywood, prima di essere scelta dalla casa di produzione americana Good Universe e di essere messa in lavorazione anche grazie ai finanziamenti di Point Grey, la casa di produzione indipendente di Seth Rogen ed Evan Goldberg. Successivamente, è stata assunta da Universal Pictures e dal produttore Michael De Luca per adattare il romanzo d'esordio di Chloé Esposito dal titolo Mad, Bad and Dangerous to Know, descritto come un thriller sexy con una donna che tenta di rubare la vita perfetta della sua gemella.

Bartlett ha anche scritto la sceneggiatura dell'horror soprannaturale con Mackenzie Davis The Turning, che sarà nelle sale americane dal 24 gennaio 2020. Probabilmente questa sua attitudine alle storie thriller/horror e il fatto di essere una giovane promessa di Hollywood le ha fatto guadagnare il ruolo in quello che sarà il primo horror del Marvel Cinematic Universe.

Il nuovo film sul Signore delle Arti Mistiche vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange e di Benedict Wong nelle vesti di Wong. Inoltre, Elizabeth Olsen esordirà nel franchise di Doctor Strange con il suo di Scarlet Witch, dopo che sarà stata protagonista della miniserie TV WandaVision.

Il lunghissimo titolo del sequel di Doctor Strange

Ant-Man 3

Dopo tante tribolazioni arriva la conferma che Marvel Studios ha messo in lavorazione il terzo film di Ant-Man. L'eroe che ha contribuito pesantemente a salvare l'Universo Marvel con la sua idea di viaggiare nel tempo, meritava un'altra possibilità di far divertire il suo pubblico.

La notizia giunge dal tweet di Charles Murphy e del suo Murphy's Law Podcast:

Marvel Studios has made the decision to move ahead with the third 'ANT-MAN' film. About 2 weeks ago, I was told it was expected to film Summer of 2021. Yesterday I found the hard evidence I was looking for: Pym Particles Productions III LLC was formed a little over a month ago.

Sembra quindi che Ant-Man 3 possa essere girato nell'estate 2021 e che il momentaneo titolo di produzione sia Pym Particles Productions III LLC.

Probabilmente, Ant-Man 3 si collocherà nella Fase 5 insieme a film come Blade e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Al contrario di molti altri supereroi del Marvel Cinematic Universe, Scott Lang (interpretato da Paul Rudd) non era assolutamente certo di avere un terzo film, dato che Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018) sono due dei film targati Marvel Studios che hanno incassato meno. Infatti, il primo capitolo al box-office mondiale ha raccolto la cifra di 519 milioni di dollari, mentre il secondo capitolo ha registrato un incasso di 622 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo.