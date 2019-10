Cinema

di Marcello Paolillo - 18/10/2019 12:48 | aggiornato 18/10/2019 12:52

Ecco il video che mostra il lungo processo di make-up di Ryan Reynolds per trasformarsi nei panni di Deadpool. Peccato che il risultato finale non sia molto gradito...

6 condivisioni

Lo scorso 15 ottobre l'attore Ryan Reynolds, noto ai fan Marvel per il ruolo di Deadpool nei due film dedicati al Mercenario Chiacchierone, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di se stesso nella sede centrale Marvel Studios a Burbank, in California.

L'incontro tra Reynolds e i vertici della Casa delle Idee potrebbe aver dato il via alle prima discussioni circa il terzo capitolo della saga dedicata al personaggio di Wade Wilson, il primo a far parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe.

Ora, Reynolds ha deciso di combinarne un'altra delle sue (via ComicBook): in un video pubblicato online e visionabile poco più alto possiamo vedere in time-lapse il processo di trucco completo dell'attore per diventare Deadpool (il quale richiedeva ben otto ore per essere applicato). Una volta completato il make-up, vediamo però Reynolds "strapparsi" via la faccia protesica, visto che il lavoro svolto dal truccatore Bill Corso e dal suo team di professionisti non è di suo gradimento. Inutile dire che la reazione di Corso e degli altri membri del gruppo non sembra essere delle migliori, costretti a rifare tutto daccapo (forse per altre otto ore di lavoro)...

Scherzi a parte, non è ancora chiaro al momento quando e come Deadpool farà il suo debutto nel MCU: lo scorso mese di luglio Reynolds ha pubblicato un'immagine dedicata all'anniversario del primo leak del suo personaggio, tanto che in molti hanno pensato fosse una trollata per anticipare il fatto che il terzo film del Mercenario Chiacchierone farà parte della Fase 5 del MCU.

Purtroppo, però, al momento si tratta solo di divertenti supposizioni: il personaggio creato nei fumetti da Fabian Nicieza e Rob Liefeld tornerà infatti al cinema quando meno ce lo aspettiamo.

Siete ansiosi di rivedere Wade sul grande schermo, pronto a rompere nuovamente la "quarta parete"?