The Batman: Paul Dano è l'Enigmista (e si cerca ancora il Pinguino)

Cinema

di Marcello Paolillo - 18/10/2019 10:17 | aggiornato 18/10/2019 10:22

L'attore trentacinquenne Paul Dano vestirà i panni dell'Enigmista nell'atteso The Batman, di Matt Reeves. Ancora ignoto invece il nome dell'attore che interpreterà il Pinguino, nonostante Jason Alexander si sia fatto avanti per il ruolo.

4 condivisioni

Dopo l'annuncio che Zoë Kravitz vestirà i panni di Catwoman, The Batman di Matt Reeves ha ora trovato il suo Enigmista. L'attore Paul Dano vestirà infatti i panni di Edward Nygma, celebre avversario del Cavaliere Oscuro nei fumetti DC Comics (via The Hollywood Reporter).

Noto anche con il nome di Edward Nashton, l'Enigmista (The Riddler) è stato ideato nel 1948 da Bill Finger e Dick Sprang, apparso per la prima volta su Detective Comics numero 140. Il villain è noto per mettere alla prova l'alter ego di Bruce Wayne con una tutta serie di enigmi e indovinelli utili a risolvere i vari casi in cui Nygma è coinvolto.

Frank Gorshin e John Astin lo hanno portato sul piccolo schermo nella celebre serie TV dedicata a Batman degli anni ’60 (con Adam West e Burt Ward). Nel 1995, l'Enigmista è stato visto al cinema grazie all'interpretazione di Jim Carrey in Batman Forever, diretto da Joel Schumacher (il quale vedeva Val Kilmer nei panni del Crociato Incappucciato e Tommy Lee Jones nelle vesti di Harvey Dent/Due Facce).

L'attore trentacinquenne Paul Dano è invece apparso in film come Il Petroliere, Looper - In fuga dal passato, Prisoners, 12 anni schiavo e Youth – La giovinezza. Si tratta del suo debutto ufficiale in un film tratto dai fumetti.

Il noto artista BossLogic ha inoltre colto la palla al balzo, pubblicando una prima fanart in cui immagina Dano nei panni di Nygma:

Un lavoro veloce da Toronto. Paul Dano è l'Enigmista. Ne pubblicherò altre non appena torno a casa.

Ma non è tutto: dopo che Jonah Hill ha interrotto le trattative con Warner Bros., si cerca ora un attore che vesta i panni dell'altro villain atteso in The Batman, ossia il Pinguino. L'attore Jason Alexander (Seinfeld) ha pubblicato su Twitter (via Newsrama) un messaggio in cui si fa avanti proprio per il ruolo di Oswald Cobblepot:

Ok, Jonah Hill passed. Clearly the next move for Penguin has to be someone familiar with marine biology. Ahem. — jason alexander (@IJasonAlexander) October 17, 2019

Ok, Jonah Hill è uscito di scena. Chiaramente la prossima mossa per Il Pinguino deve essere qualcuno che abbia familiarità con la biologia marina. Ahem.

La battuta sulla biologia marina è un richiamo all'episodio numero 78 di Seinfeld, "The Marine Biologist". In quell'occasione, Geroge Costanza (interpretato da Alexander) finge infatti di essere un biologo marino per impressionare una donna (venendo poi smascherato nel momento in cui sarà chiamato a salvare una balena spiaggiata).

Nonostante ciò, Warner Bros. sarebbe ancora attualmente alla ricerca dell'attore a cui dare il ruolo di Pinguino, interpretato da Burgess Meredith nella serie TV di Batman degli anni '60 e visto al cinema in Batman: Il Ritorno (1992) grazie a Danny DeVito. Di recente, il villain è apparso anche sul piccolo schermo nella serie TV Gotham (con il volto di Robin Lord Taylor).

Diretto da Matt Reeves, The Batman arriverà nei cinema americani il 25 giugno 2021, con l'inizio delle riprese previsto durante il mese di gennaio 2020 a Londra. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Reeves insieme a Mattson Tomlin.

Nel cast sono al momento confermati Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman) e Paul Dano (Edward Nygma/Enigmista).