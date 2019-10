The Outsider: il trailer della serie tratta dal romanzo di Stephen King

TV News

18/10/2019

Nella miniserie thriller-horror The Outsider ci saranno Ben Mendelsohn e Jason Bateman. L'adattamento del romanzo di Stephen King arriverà sugli schermi americani il 12 gennaio 2020.

Debutta alle 21 di domenica 12 gennaio 2020 la nuova serie HBO che si chiamerà The Outsider ed è tratta dall’omonimo romanzo horror di Stephen King.

Il progetto (che arriverà in quella data sugli schermi americani) è stato presentato online da HBO con un primo teaser trailer: la serie, che è stata sceneggiata da Richard Price (The Night Of), avrà 10 puntate e sarà prodotta da Ben Mendelsohn, già vincitore dell’Emmy per Bloodline, e dal vincitore del Golden Globe Jason Bateman (per Ti presento i miei).

The Outsider è l’adattamento del romanzo di King e racconta la storia del detective Ralph Anderson (interpretato da Mendelsohn) che indaga sul terribile caso di omicidio dell’undicenne Frankie Peterson.

Il ragazzino viene ritrovato mutilato nei boschi della Georgia: il detective, che è ancora in lutto per la morte del proprio figlio, coinvolge nell’indagine Holly Gibney (Cynthia Erivo), un’investigatrice privata che ha capacità incredibili e utilizza metodi poco ortodossi.

Un’inchiesta convenzionale che si trasforma quando un’insidiosa forza sovrannaturale si insinua nelle ricerche del caso.

Bill Camp è l’avvocato Howie Gold, Paddy Considine è Claude Bolton, il manager di uno strip club e testimone dell’inchiesta, Mare Winningham interpreta la moglie di Ralph, Jeannie Anderson, e Michael Esper è Bill Samuels.

Poi ci saranno anche Julianne Nicholson nel ruolo della moglie dell’accusato, Yul Vazquex nella parte del detective della polizia di stato Yunis Sablo, Marc Menchaca interpreta un rivale di Ralph che si chiama Jack Hoskins, Hettienne Park sarà Tomika Collins, Jeremy Bobb sarà Alec Pelley e Jason Bateman sarà presente solo nelle prime due puntate nel ruolo di Terry Maitland.

Sarà proprio Terry Maitland, insegnate di inglese della cittadina di Flint City e allenatore della Little League, ad essere accusato di aver ucciso il ragazzino.

Il suo alibi è inattaccabile ma sulla scena del crimine c’è il suo DNA. È innocente o no?

Nel trailer si vede proprio il momento dell’arresto di Terry Maitland che avviene durante una partita di baseball: l’uomo è accusato dell’omicido di Frankie Peterson.

Jason Bateman è anche il regista delle prime due puntate della miniserie thriller-horror The Outsider che arriverà a gennaio sugli schermi di HBO.