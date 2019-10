Cinema

18/10/2019

Intervistato da Yahoo!, il regista del prossimo Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, ha rivelato che il copione del film è ormai pronto, sebbene non sia chiaro se Bro Thor farà la sua apparizione nel cinecomic Marvel.

Thor: Love and Thunder farà parte dei titoli appartenenti alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il quale vedrà nuovamente in azione il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth dopo gli eventi visti in Thor: Ragnarok e in Avengers: Endgame.

Nella pellicola, diretta da Taika Waititi, è previsto anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, la quale erediterà con molta probabilità il Mjöllnir (diventando così la Potente Thor).

Lo scorso 15 ottobre Waititi ha rivelato qualche anticipazione sulla trama di Thor: Love and Thunder, la quale potrebbe ispirarsi alla storia a fumetti in cui Jane è malata di cancro, sebbene al momento non è chiaro se questa tematica verrà o no trattata sul grande schermo (la storia in questione è nell'albo Thor: God of Thunder numero 12, uscito negli Stati Uniti nel 2013).

Ora, nel corso di un'intervista con Yahoo!, il regista del nuovo film ha confermato anche che il copione è ormai pronto, sebbene non sia chiaro se nel lungometraggio vedremo oppure no il cosiddetto Bro Thor (ovvero la versione "sovrappeso" del Dio del Tuono vista in Endgame).

Si tratta di un dibattito in corso che stiamo ancora affrontando in Marvel. Stiamo cercando di capire quanto tempo dopo - mesi o anni - questo nuovo film sarà ambientato rispetto ad Avengers: Endgame. A che punto avviene questa nuova avventura? Penso che il nostro desiderio sia comunque quello di continuare a far evolvere Thor. È incredibilmente interessante vederlo cambiare continuamente.

Ricordiamo infatti che in Avengers: Endgame assistiamo a un salto temporale di cinque anni, durante il quale un Thor depresso dalla perdita dei compagni a seguito dello schiocco di Thanos si rifugia in una capanna passando il tempo a bere e mangiare cibo spazzatura. Ciò lo ha portato inevitabilmente ad ingrassare a dismisura, tanto da somigliare tantissimo al personaggio del Drugo (protagonista del film dei fratelli Coen Il grande Lebowski).

Staremo a vedere quindi quale nuova "evoluzione" affronterà il Dio del Tuono in questo quarto capitolo della sua saga cinematografica da "solista".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema nel mese di novembre 2021 come parte della Fase 4 del MCU.