Animali Fantastici 3 inizia le riprese a febbraio 2020: la conferma di Dan Fogler e le ultime novità

Dopo alcune brevi anticipazioni svelate lo scorso luglio da Eddie Redmayne, un altro membro del cast di Animali Fantastici ha confermato la data di inizio delle riprese del terzo capitolo del celebre franchise ambientato nell'universo magico di Harry Potter.

Stando a quanto riportato da Comicbook infatti, Dan Fogler - ospite del LeakyCon 2019 di Boston - ha annunciato che inizieranno a girare la nuova pellicola a febbraio 2020. Queste le parole dell'attore americano che nella saga veste i panni del simpatico Jacob Kowalski:

Non abbiamo ancora iniziato a girare. Iniziamo a febbraio. L'ultima cosa che abbiamo sentito è che J.K. [Rowling] sta scrivendo furiosamente, tutti erano molto contenti per ciò che ha presentato, e stiamo aspettando il nuovo copione.

Nel corso del suo intervento sul palco del LeakyCon, Fogler ha poi aggiunto che non ha ancora ricevuto la nuova sceneggiatura, ma la sua speranza è che il suo personaggio possa tornare insieme alla strega mezzosangue Queenie Goldstein - interpretata da Alison Sudol.

Spero che riesca a riavere indietro Queenie... Non ho ancora letto la sceneggiatura, e io ho perso molto peso [durante il periodo tra un film e l'altro, n.d.R.]. Queenie mi ha fatto un incantesimo per seguirla come un cagnolino, quindi potrebbe usare una magia per mettermi in forma. Sarebbe interessante anche a livello filosofico... [il mio personaggio] è depresso, sta perdendo tutto. Ha perso lei... e ha perso anche il suo appetito.