7 idee di villain dell'universo Marvel che Edward Norton potrebbe interpretare se tornasse nell'universo degli Avengers.

"O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo". Questa massima è una delle citazioni più apprezzate de Il cavaliere oscuro del 2008, un film che ovviamente non fa parte del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, oggi ci torna utile per descrivere una situazione che potrebbe presto verificarsi nel futuro del franchise. Recentemente infatti Edward Norton, primo Bruce Banner del MCU nel film L'incredibile Hulk del 2008, ha dichiarato che potrebbe tornare con un nuovo ruolo in questo universo, possibilmente quello di un villain.

Originariamente infatti era lui a interpretare l'alter ego del Golia Verde, in quello che era a tutti gli effetti il secondo film del franchise. Con il tempo però sarebbero emerse alcune divergenze creative e i rapporti tra l'attore e i Marvel Studios si sono interrotti, con Mark Ruffalo chiamato a raccogliere il testimone e dare corpo a Bruce Banner e Hulk per tutti i film successivi. Non è mai stato chiarito quanto la rottura tra le due parti sia stata violenta, tuttavia sembra che quasi dieci anni siano stati sufficienti a riportare la pace, almeno a giudicare dal tono tranquillo delle dichiarazioni di Norton.

A proposito delle sue parole, data la disponibilità dell'attore, ho deciso di fare un nuovo giro nel "Lato Oscuro" dell'universo Marvel alla ricerca di qualche ipotetico ruolo da antagonista adatto a lui. Ho così selezionato 7 villain della Casa delle Idee che Edward Norton potrebbe interpretare se tornasse nel Marvel Cinematic Universe. Pronti a scoprirli insieme?

Maximus

Tra i progetti futuri dei Marvel Studios c'è una serie TV dedicata a Ms. Marvel, nella versione incarnata da Kamala Khan. L'eroina ha origini Inumane nei fumetti ed è plausibile che questo tratto rimanga anche nello show. Questo però potrebbe comportare un reboot dei personaggi di questa specie, comparsi nella serie TV dedicata a Freccia Nera e soci. E allora chissà che Edward Norton non possa prendere il posto di Iwan Rheon nei panni del malvagio e folle Maximus...

Dorrek VII

In Captain Marvel abbiamo assistito al debutto della razza degli Skrull, formata da alieni mutaforma. Il loro leader sembra essere Talos, interpretato da Ben Mendelsohn, ma in realtà non si sa molto della loro struttura sociale o se la colonia vista nel film sia l'unica nell'universo. E allora è possibile che in futuro compaia anche l'Impero Skrull e uno dei suoi sovrani, a partire da uno dei più noti Dorrek VII, che potrebbe essere quindi interpretato da Edward Norton. Il trucco e la capacità di cambiare aspetto permetterebbero all'attore di tornare nel franchise senza creare troppe incongruenze, senza contare che sarebbe molto divertente vederlo indossare di nuovo i panni di un personaggio dalla pelle verde.

Sinistro

Ancora non si sa come saranno gestiti gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, sebbene sia stato confermato che presto faranno il loro ingresso nel franchise. Considerata l'ampio spazio concessogli nella precedente saga cinematografica, sembra piuttosto improbabile che, almeno all'inizio, si opterà per riprendere la figura di Magneto come villain. Un'alternativa fra i tanti nemici dei Mutanti potrebbe essere proprio Sinistro alias Nathaniel Essex ed Edward Norton potrebbe essere la scelta giusta per interpretarne la prima versione cinematografica.

Norman Osborn

In entrambi i recenti film di Spider-Man la scelta degli attori sembrava essere particolarmente adatta anche per ragioni legate ad eventi "dietro le quinte". Michael Keaton era arrivato da poco nelle sale con Birdman quando è arrivato l'annuncio della sua interpretazione dell'Avvoltoio, mentre Jake Gyllenhaal, recentemente diventato Mysterio, è andato molto vicino a interpretare proprio Peter Parker negli anni 2000. Con il terzo capitolo della saga in arrivo, chissà che non venga scelto proprio l'ex-Bruce Banner come nemico di Spider-Man, magari nei panni del Norman Osborn da lungo tempo rumoreggiato come possibile prossimo avversario dell'eroe...

Mefisto

Concluso il lunghissimo arco narrativo incentrato sull'ascesa e la caduta di Thanos, il MCU ha bisogno di un nuovo villain che metta alla prova gli Avengers e Mefisto potrebbe essere la soluzione adatta. Qualche indizio del suo arrivo inoltre sembra esserci già, con le voci di future apparizioni di Ghost Rider, Wiccan e Speed, tutti personaggi legati al demone in qualche modo. Sembra improbabile che venga replicato il suo look infernale dei fumetti, preferendo magari una versione rivisitata e se così fosse, Edward Norton potrebbe essere perfetto per incarnarlo.

Nick Trask

Oltre alla sopracitata Ms. Marvel, un altro progetto seriale annunciato recentemente potrebbe coinvolgere a pieno titolo Edward Norton, ovvero She-Hulk. Qui l'attore potrebbe interpretare Nick Trask, uno dei primissimi avversari della supereroina, nonché la causa indiretta della nascita dei suoi poteri. Non trattandosi di un villain particolarmente rilevante al di là del suo contributo alle origini di She-Hulk questo potrebbe essere semplicemente un cameo o poco più. Sarebbe tuttavia una simpatica strizzata d'occhio per chi ricorda il ruolo di Norton nel passato del MCU.

Hulk

Chiudiamo con una proposta più complessa, ma interessante. Nei primissimi tempi del franchise, quando ancora si sognava alla lontana il primo film sugli Avengers, i fan teorizzavano che gli eroi si sarebbero alleati per difendere la Terra proprio da Hulk, che spesso nei fumetti è andato fuori controllo, diventando una minaccia per l'umanità. In questa direzione sembrava andare anche la scena post-credits del film con Edward Norton, in cui Tony Stark incontrava il Generale Ross in un bar, lanciando definitivamente il MCU. E se tutto questo fosse successo in un altro universo?

L'introduzione sempre più rilevante del concetto di Multiverso nel franchise Marvel apre la porta a tantissimi sviluppi. Lasciando libero spazio alla fantasia, possiamo immaginare che uno di questi sia una forte retcon che renda tutti gli eventi narrati in L'incredibile Hulk parte di una realtà parallela. Questo permetterebbe di giustificare a distanza di anni il recast del Golia Verde, ma soprattutto di aprire la porta a un ritorno di Edward Norton nel ruolo, in una versione cattiva. Si tratta di un'ipotesi assolutamente remota (come diverse in questa lista), però chissà... Magari un giorno potremmo vedere uno scontro Hulk vs Hulk, Ruffalo vs Norton!

E voi cosa ne pensate? Quali villain fumettistici vorreste vedere comparire nel futuro del Marvel Cinematic Universe? E quali di questi affidereste a Edward Norton?