Friends: Ross e Chandler diventano protagonisti in Joker nei trailer dei fan

TV NewsCuriosità Friends

di Giuseppe Benincasa - 21/10/2019 10:45 | aggiornato 21/10/2019 10:49

Ross e Chandler sono state "vittime" di un divertente montaggio che li ha inseriti come protagonisti nel film Joker!

4 condivisioni

La serie televisiva Friends non passa mai di moda. Il suo humor e i suoi amati protagonisti sono entrati nella vita dei fan come pochi altri.

Dopo il successo del tour del divano del Central Perk, che sta per arrivare in Italia al Lucca Comics & Games Fan Event dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, e dell'incredibile successo della foto reunion dal cast della sit-com pubblicata da Jennifer Aniston che ha mandato in tilt il web, arrivano due video mashup tra immagini prese dalla mitica serie TV e il trailer di Joker, ovvero del film con Joaquin Phoenix attualmente nelle sale italiane.

I trailer fanmade sono due e puntano a immaginare Chandler e Ross nei panni di due giovani respinti dalla società, il cui destino è simile a quello del Joker.

Il primo è dedicato al personaggio di Chandler Bing (interpretato da Matthew Perry):

Il secondo montaggio è dedicato a Ross Geller (interpretato da David Schwimmer) e si apre con una immagine del suo amico Marcel (la scimmietta):

Entrambi i video sono stati realizzati dal canale YouTube Screen Alcoholics.

Friends è una delle serie TV più amate di sempre. Creata da David Crane e Marta Kauffman è andata in onda negli Stati Uniti d'America dal 1994 al 2004 per un totale di ben 236 episodi. Oltre a Ross e Chandler, la serie ha come protagonisti Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Monica Geller (Courteney Cox) e Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

Lo show, originariamente trasmesso sul network televisivo americano NBC, ha ricevuto tantissime candidature agli Emmy, ai People's Choice Awards e ai Teen Choice Award.