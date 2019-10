TV NewsCuriosità What We Do in The Shadows I Simpson

di Chiara Poli - 21/10/2019 10:00 | aggiornato 21/10/2019 12:02

Una serata a tema, come tutti gli anni, dedicata questa volta ai vampiri con il debutto di What We Do in the Shadows ed episodi di culto de I Simpson. Ecco Halloween su FOX, con le curiosità relative agli episodi scelti per la serata.

La serata di Halloween, come ogni anno, inizia su FOX alle 21.00 con appuntamenti dedicati. Per celebrare il lancio di What We Do in the Shadows, l’attesissima dark comedy incentrata sulla vita di alcuni vampiri nell’America di oggi, FOX ha scelto di dedicare la programmazione ai vampiri.

Dopo i primi due episodi di What We Do in the Shadows, quindi, ci saranno due avventure vampiresche de I Simpson, con due dei mitici La paura fa novanta, i tradizionali episodi che ogni stagione della serie animata di Matt Groening dedica alla festa di Halloween.

Ecco i dettagli.

What We Do in the Shadows 1x01 Pilot

Nell’episodio pilota, scritto e diretto dai creatori della serie Jemaine Clement e Taika Waititi (anche attori, rispettivamente nei panni di Vladimir e di Viago), incontriamo per la prima volta i quattro vampiri coinquilini che dividono una casa a Staten Island: il padrone di casa Nandor (Kayvan Novak), la coppia formata da Laszlo (Matt Berry) e Nadjia (Natasia Demetriou), e infine Colin (Mark Proksh), vampiro sui generis che si nutre dell’energia vitale degli umani… Annoiandoli a morte.

Insieme a loro vive il servo umano, Guillermo (Harvey Guillén), che da oltre un decennio è fedele a Nandor nella speranza che la sua promessa diventi realtà e a Guillermo venga donata la vita eterna. Cosa che, naturalmente, Nandor non ha alcuna intenzione di fare…

Mentre Nandor si prepara a ricevere la visita di un antico e importante vampiro noto come Il Barone (Doug Jones), Nadja si convince che un suo ex grande amore si sia reincarnato in un uomo mortale, di nome Jeff (Jake McDorman).

What We Do in the Shadows 1x02 City Council

Nel secondo episodio, i nostri quattro vampiri danno inizio al loro piano implacabile: conquistare Staten Island, diventandone i padroni assoluti, per poi naturalmente estendere il loro dominio al resto del mondo. Per acquisire potere, decidono di presentarsi alla riunione del Consiglio cittadino, con lo scopo di influenzare il Sindaco e tutti i membri del Consiglio, ma falliscono miseramente scontrandosi sia con la burocrazia che con la natura umana…

Intanto Nadja deve decidere se donare la vita eterna a Jenna (Beanie Feldstein), una ragazza appassionata di giochi di ruolo che si trova in una situazione difficile.

I Simpson 5x03 La paura fa novanta IV

Diretto da David Silverman, l’episodio ruota attorno alla decisione di Homer, nemmeno tanto sofferta, di vendere l’anima al Diavolo in cambio di un’amata ciambella. E il Diavolo, con nostra grande sorpresa, non è altri che il vicino Ned Flanders.

Intanto Bart deve vedersela con un gremlin che viaggia attaccato al fianco dello scuolabus, e che può vedere soltanto lui, mentre l’intera famiglia Simpson scoprirà che il perfido Signor Burns è stato trasformato in un vampiro.

L’episodio, come sempre ricco di citazioni, rende omaggio a Mistero in galleria, serie creata dal grande Rod Serling (Ai confini della realtà) e proprio a un episodio de Ai confini della realtà, quello in cui William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek) si trova a bordo di un aereo e vede un gremlin che viaggia attaccato a un’ala…

I Simpson 22x04 La paura fa novanta XXI

Diretto da Bob e Mike B. Anderson, questo nuovo capitolo di Treehouse of Horror racconta la storia di un gioco da tavolo diabolico, che porta anche altri giochi da tavolo a prendere vita, diventando reali (come nel film Jumanji, a cui la storia rende omaggio).

Homer e Marge permettono a un probabile assassino di salire a bordo della loro barca (come nel thriller con Nicole Kidman, Ore 10: Calma piatta), mentre Lisa è protagonista della parodia di Twilight, innamorandosi di un giovane vampiro molto affascinante…

L’episodio rappresenta il debutto come doppiatore di Daniel Radcliffe, il protagonista della saga di Harry Potter, che presta la voce a Edmund, il vampiro-parodia di Edward Cullen al cinema (Robert Pattison).

E per proseguire la nottata di Halloween, FOX trasmetterà anche la replica del nuovo episodio di The Walking Dead della settimana, il numero 10x04.

Non perdetevi la serata più spaventosa dell’anno, che su FOX sarà arricchita da tante macabre risate.

Happy Halloween con FOX! Vi aspettiamo il 31 ottobre