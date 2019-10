I Simpson festeggiano 30 anni di La paura fa novanta con un video

AnimazioneTV News I Simpson What We Do in The Shadows

21/10/2019

Buon Halloween a tutti con I Simpson!

Negli Stati Uniti d'America è andato in onda il suo 666esimo episodio della serie TV animata de I Simpson e in linea con il numero del diavolo (appunto, il 666) è stato programmato abbastanza opportunamente il 30esimo speciale annuale dello show Treehouse of Horror di Halloween, che in Italia è chiamato La paura fa novanta.

Per commemorare questa pietra miliare, l'emittente televisiva americana Fox ha pubblicato uno speciale trailer di 60 secondi, che mostra la storia dell'amata tradizione di Halloween, iniziata nel 1990 con un episodio macabro in cui Bart e Lisa si raccontano storie spaventose nella loro casa sull'albero, mentre Homer li ascolta. Ambientato al di fuori del canone dello show principale, lo speciale annuale di Halloween divenne rapidamente noto per essere molto più violento della maggior parte degli altri episodi dello show.

Qui sotto il trailer commemorativo, che mostra una selezione di immagini di questi 30 anni:

Tra questi spezzoni che si vedono nella filmato, ci sono gli alieni Kang e Kodos, la famosa zampa di scimmia maledetta, la bambola assassina Krusty, Homer all'inferno che mangia ciambelle per l'eternità, il gemello cattivo di Bart, Homer nella terza dimensione, Telespalla Bob che finalmente prende il cuore di Bart e tanti altri spezzoni memorabili di una serie altrettanto memorabile.

Per festeggiare Halloween nel migliore dei modi FOX vi offre una serata a tema dedicata ai vampiri con il debutto della serie What We Do in the Shadows e alcuni degli episodi di culto de La paura fa novanta de I Simpson, oltre alla replica del quarto episodio di The Walking Dead. Un appuntamento immancabile il 31 ottobre!