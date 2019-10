Patrick Stewart a Lucca 2019 per incontrare i fan (ed entrare nella Hall of Fame)

TV News

21/10/2019 12:46 | aggiornato 21/10/2019 12:51

Il celebre attore arriverà in Italia per presentare Star Trek: Picard. Ecco le prime informazioni.

Un motivo in più per non perdersi assolutamente questa edizione di Lucca Comics & Games.

Tra gli ospiti dell'edizione 2019 ci sarà anche Sir Patrick Stewart, mito vivente dell'universo di Stark Trek e del cinema internazionale. L'attore presenterà al pubblico italiano la sua nuova serie TV, Stark Trek: Picard, in cui tornerà a ricoprire il suo ruolo più celebre.

L'appuntamento è fissato per venerdì 1 novembre presso il Teatro del Giglio alle ore 11:00. L'attore inglese comparirà di fronte ai fan insieme a diversi colleghi sul set, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora, che vedremo al suo fianco negli episodi in arrivo su Prime Video il 24 gennaio 2020.

Non è tutto. In occasione della sua apparizione a Lucca Comics & Games, l'attore entrerà a far parte della Lucca Walk of Fame, dove gli verrà dedicato uno spazio tutto suo. Anche in questa occasione, i membri del cast di Star Trek: Picard si uniranno a lui, per celebrare anche questo traguardo nella sua carriera.