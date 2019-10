Pinocchio: Robert Zemeckis come regista del remake live-action?

Cinema

21/10/2019

A muovere i fili del burattino nella versione live-action potrebbe esserci Robert Zemeckis, celebrato regista di Forrest Gump e Ritorno al futuro.

Un nuovo titolo sta per aggiungersi alla lista di remake live-action Disney in arrivo al cinema nel prossimo futuro. Questa volta a essere riportato nelle sale in versione rivisitata sarà il secondo Classico Disney, ovvero Pinocchio. Il 18 ottobre infatti sono stati diffusi alcuni report relativi a questa pellicola, parlando anche di un possibile nome già in contatto per la regia dell'opera. Si tratta di Robert Zemeckis, che apparentemente avrebbe già iniziato le trattative con lo studio per il ruolo.

Nei suoi oltre 40 anni di carriera dietro la macchina da presa, Robert Zemeckis ha sfornato diverse pellicole memorabili, diventate cult assoluti. Tra i titoli nel suo curriculum può vantare All'inseguimento della pietra verde, La morte di fa bella, Cast Away, Chi ha incastrato Roger Rabbit e soprattutto Forrest Gump e la trilogia di Ritorno al futuro, probabilmente i suoi lavori più noti. Negli ultimi anni la sua stella sembra essersi leggermente offuscata, con pellicole come Allied: Un'ombra nascosta e Benvenuti a Marwen che non hanno ottenuto grandi successi di pubblico e critica. Forse lavorare a un'opera come Pinocchio quindi potrebbe essere la soluzione per ritrovare la strada giusta e tornare a conquistare gli spettatori.

Inoltre se, come è probabile che sia, il burattino verrà realizzato in computer grafica, Zemeckis potrebbe mettere in gioco la sua grande esperienza con la motion capture, accumulata negli ultimi anni, senza contare quanto imparato durante la realizzazione di Chi ha incastrato Roger Rabbit, in merito alla gestione contemporanea di attori reali e personaggi aggiunti in post-produzione. Anche per questi motivi quindi, il regista sarebbe molto indicato per il compito. Attualmente comunque non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito e si attende una conferma da Disney.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un adattamento in live-action del Pinocchio di Disney? E come vedreste Robert Zemeckis come possibile regista dell'opera?

