Red Dead Redemption 2 su PC: lezioni di grafica nel primo trailer

Nella modalità storia, poi, Red Dead Redemption 2 su PC metterà sul piatto tre nuove taglie, due nuovi nascondigli della banda dei Del Lobos e due nuove mappe del tesoro, con l’aggiunta di nuove armi tra cui la pistola M1899 e la Evans Repeater, e nuovi cavalli tra cui il Perlino Andaluso e il Few Spot Appaloosa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Rockstar .

Come lo stesso trailer sta a dimostrare, gli sviluppatori della "R stellata" non si sono limitati a realizzare una mera conversione del loro ultimo videogame, ma vogliono offrrie agli appassionati un'esperienza dotata di evidenti migliorie squisitamente tecniche , così come di alcuni elementi aggiuntivi mai visti su console . Ad esempio, la resa degli scenari diurni e notturni sarà sensibilmente più bella grazie ad un sistema di illuminazione ancora più affinato e "corposo", che sa regalare ombre più realistiche e effetti particellari curatissimi. Anche la neve e le texture saranno più nitide e realistiche.

Un filmato che, in appena un minuto, sa far esplodere bellezze poligonali prima inimmaginabili, tra pianure incendiate da un tramonto infuocato, le sfumature di verde di una natura (quasi) incontaminata e le scintille di un falò che danzano tra fiamme e tormenti.

