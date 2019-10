TV News The Walking Dead

[Spoiler!]

di Chiara Poli - 21/10/2019 09:44 | aggiornato 21/10/2019 09:47

L'episodio più divertente di The Walking Dead: così Ryan Hurst, interprete di Beta, ha definito il momento in cui il suo personaggio incontrerà quello interpretato dall'amico Jeffrey Dean Morgan: Negan.

Sarà uno dei momenti più divertenti della serie, anzi: si tratterà di un intero episodio divertente.

Parola di Ryan Hurst, interprete di Beta in The Walking Dead, a proposito dell'incontro fra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e il suo personaggio.

"Uno degli episodi più divertenti di The Walking Dead che abbiate mai visto": così Hurst ha definito l'incrocio dei destini di Beta e Negan, in arrivo nella serie com'era già stato nel fumetto.

Beta e Negan non potrebbero essere più diametralmente opposti. C'è questa persona immobile dalla faccia di pietra e poi c'è il suo portavoce che semplicemente non sta zitto. Il primo episodio in cui vedrete insieme Beta e Negan è uno degli episodi più divertenti di The Walking Dead che abbiate mai visto. È ancora molto cruento, ancora molto Walking Dead, ma c'è più leggerezza in quell'episodio che in qualsiasi altro che io abbia mai visto della serie.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nel fumetto, Negan incontra Beta mentre trascorre del tempo in mezzo ai Sussurratori, come parte di un accordo con Rick per dimostrargli di essere pronto a lavorare per lui. Per dimostrare di essere cambiato, e leale.

Ho atteso questo momento per molto tempo. Abbiamo girato un sacco. Alcune parti rimangono ancora da girare. Ma, sapete, Amo la serie. Non vedevo l'ora di farlo. Jeff ed io siamo stati grandi amici per molto tempo. Quindi il fatto che possiamo condividere lo schermo insieme è una gioia enorme.

Sempre dalla voce di Hurst è arrivata un'altra anticipazione: vedremo il prosieguo della rivalità fra Beta e Daryl (Norman Reedus) dopo averli già visti affrontarsi corpo a corpo con la vittoria di Daryl e Beta precipitato nella tromba di un ascensore nella stagione 9.

Negan, come vi ho anticipato già in diverse occasioni, sarà preziosissimo per la guerra di Daryl, Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) e gli altri contro i Sussurratori guidati da Alpha (Samantha Morton).

A tal proposito, allo scorso Comic-Con l'interprete di Daryl aveva dichiarato:

Mi piace molto ciò che Jeffrey sta facendo con il suo personaggio quest'anno. Si tratta di un personaggio completamente diverso da quello che abbiamo visto prima. Penso che ci sia una comprensione reciproca tra questi due personaggi. Penso che potrebbero aver bisogno l'uno dell'altro a un certo punto. È un mondo così strano, perché alcuni dei cattivi sono bravi ragazzi, e i bravi ragazzi sono i cattivi, e tutti pensano che ciascuno stia facendo la cosa giusta. Voglio dire, abbiamo ucciso tutti. Abbiamo fatto tutti cose folli, quindi forse ci sarà un momento in cui avremo bisogno di lui.

E io non vedo l'ora che arrivi, quel momento. Voi no?