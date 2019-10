Anthem incontra Mass Effect in un crossover per Halloween

Videogames

Il futuro dell'ultimo videogame di casa BioWare fa rima con un altro grande franchise della casa canadese: Mass Effect! Ma solo per celebrare Halloween.

Erano altissime le aspettative su Anthem subito dopo l'annuncio. D'altronde, dietro all'esperienza massiva che tanto deve al "cugino" Destiny, si celano i ragazzi di BioWare, software house canadese che non ha certo bisogno di presentazioni per il popolo geek.

Eppure, già al lancio i problemi si sono fatti sentire. Come a farsi sentire sono stati tutti i gamer che avevano creduto in uno dei titoli più ambiziosi dell'attuale generazione, disponibile - ormai a prezzo quasi stracciato! - su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In ogni caso, BioWare crede ancora nel futuro di Anthem e nella possibilità di trascinare qualche Strale a casa, tanto da aver recentemente rilasciato l'aggiornamento 1.5.0. La patch ha riportato nel gioco il Cataclisma e i suoi eventi in-game. Contemporaneamente, gli sviluppatori hanno confermato l'inizio della Stagione dei Teschi, riservando ai fan nuove arene, nuove Anomalie per la modalità Freeplay e nuovi cristalli che consentiranno di acquistare forzieri di guerra mai visti prima, senza dimenticare la minaccia inedita di quella che viene definita una "misteriosa e fitta nebbia" sviluppatasi nei pressi di Fort Tarsis.

E se è vero che Halloween è ormai alle porte, anche lo shooter/RPG andrà a festeggiare come altri suoi illustri colleghi - da Pokémon GO allo stesso Destiny 2. Come riportato dal sito GameRant, l'evento a tema pescherà a piene mani da un altro amatissimo franchise targato BioWare: Mass Effect!

BioWare

Grazie al crossover, durante le celebrazioni sarà possibile indossare armature speciali basate sulle varie razze aliene presenti in Mass Effect, come Asari, Krogan, Quarian e Turian.

BioWare

Secondo voi basterà la fama della serie sci-fi a rivitalizzare Anthem?