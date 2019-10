AnimazioneTV NewsVideogamesCuriosità I Simpson

di Massimiliano Rincione - 22/10/2019 09:53 | aggiornato 22/10/2019 09:57

I Simpson ci hanno preso pure stavolta! Sì perché anche la famiglia gialla si ritrovò a fissare un buco nero, così come i giocatori di Fortnite.

2 condivisioni

Partiamo da un presupposto: se pensate davvero che I Simpson, tra il 1990 e il 1991, siano stati in grado di prevedere la nascita di un TPS in stile Battle Royale ed il successivo collasso - programmato, ovviamente -, a due anni e spicci dalla sua data di lancio, siete nel posto sbagliato. Sì perché vero è che stiamo parlando di una serie capace di predirre l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, ma da qui a parlare di profezie del genere... non si tratta mica dell'Oracolo di Delfi!

Vota anche tu! I Simpson e i buchi neri: vedete qualche parallelismo con la fine della stagione 10 di Fortnite? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No I Simpson e i buchi neri: vedete qualche parallelismo con la fine della stagione 10 di Fortnite? Condividi





Certo, interpretando i segnali lasciati dal 12esimo episodio della seconda stagione, però, potremmo giungere a quella che effettivamente è stata una reazione comune a quella di milioni di videogiocatori sparsi per tutto il mondo, vale a dire l'impotente contemplazione di un buco nero. Non crediamo sia il caso, d'altronde, di spiegarvi cosa sia successo con Fortnite: alle ore 20:00 del 13 ottobre scorso, infatti, l'isola del videogioco sviluppato da Epic Games è stata letteralmente inghiottita da un buco nero che si è portato via tutto, quando tutti aspettavano una conclusione sì drammatica per la stagione n.10 del titolo ma non certo fino a questo punto. Per inciso, il tutto faceva parte di un grande piano promozionale atto a lanciare la prima stagione del secondo capitolo dello stesso Fortnite, online da un paio di giorni.

Cosa c'entrano I Simpson con Fortnite?

Prima di entrare nello specifico e farvi capire quali sono le correlazioni indirette tra l'episodio Come Eravamo e l'atto conclusivo della stagione n.10 di Fortnite, è giusto che abbiate ben chiaro quale tipo di reazioni quest'ultimo evento abbia suscitato tra l'utenza media generale del titolo Epic Games. Ragion per cui, vi lasciamo qui sotto un video che vi consigliamo di guardare prima di proseguire nella lettura.

Fatto? Perfetto: pensate che Homer, Bart e Lisa hanno reagito esattamente in questo modo non appena la TV del salotto di casa Simpson si è guastata. Prima una serie di interferenze, interruzioni di segnale e rumori vari, a cui è seguita una schermata nera con un piccolissimo puntino chiaro che ha lasciato interdetti i nostri amati protagonisti. Avete già intravisto le somiglianze con l'affaire Fortnite, non è vero? D'altronde, immaginiamo che neanche Homer, Lisa, Bart e Marge fossero preparati a tutto ciò, e addirittura i primi tre si illudono di vedere qualcosa in mezzo al buio così come molti videogiocatori nel caso dell'atto conclusivo della decima stagione del videogioco.

Insomma, una vicenda che ha destato non poca curiosità su Twitter, con diversi utenti che hanno sin da subito evidenziato il parallelismo tra le due cose sottolineando come la reazione di incredulità di fronte all'assoluto nulla sia stata pressoché la stessa. Certo, magari il tutto potrà sembrare un po' troppo forzato, ma chi siamo noi per contrastare la viralità dei topic su internet? E voi, invece, che idea vi siete fatti sull'intera vicenda e sul parallelismo tra Fortnite e l'episodio Come Eravamo della seconda stagione de I Simpson?