Lo spin-off di Arrow è ufficiale, al via le riprese

di Giuseppe Benincasa - 22/10/2019 11:47 | aggiornato 22/10/2019 11:51

Adesso lo spin-off tutto al femminile è realtà!

Negli Stati Uniti l'ottava e ultima stagione della serie TV Arrow è già iniziata e, come molti di voi sapranno già, il tutto condurrà al mega crossover Crisis on Infinite Earths nei mesi di dicembre e gennaio.

Lo show con Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow), da cui è partito l'Arrowverse, è pronto a lasciare la programmazione per far spazio a un nuovo spin-off dal titolo Green Arrow and the Canaries. Il nuovo show si concentrerà su tre personaggi femminili, ovvero Katherine McNamara (interpretata da Mia Smoak), Laurel Lance (interpretata da Katie Cassidy) e Dinah Drake (portata sullo schermo da Juliana Harkavy).

È McNamara a ufficializzare, con la pubblicazione di un video su Twitter, che il pilot di Green Arrow and the Canaries si sta girando:

L'attrice ammette di non conoscere ancora il quadro generale della storia ma di essere molto eccitata per questa esperienza.

Come molti di voi sapranno, McNamara nei panni di Mia Smoak è anche la vigilante Green Arrow (figlia di Oliver Queen e di Felicity Smoak, interpretata da Emily Bett Rickards). Smoak è stata introdotta nella settima stagione nell'episodio intitolato Star City 2040, ambientato nel futuro.

Scritto da Beth Schwartz, Marc Guggenheim, Jill Blankenship e Oscar Balderrama, il progetto è in fase di realizzazione come pilota che andrà in onda durante l'ultima stagione di Arrow. Berlanti Productions e Warner Bros Television si occuperanno della produzione.

Quindi, il pilot andrà in onda come episodio dell'ottava stagione di Arrow e aprirà la strada alle "Canaries", così come preannuncia il tweet che potete vedere qui sotto, pubblicato dallo sceneggiatore Marc Guggenheim:

La stagione finale di Arrow debutta oggi, mi sembra quindi appropriato condividere questo sguardo sul suo futuro.

Questo spin-off allargherà ulteriormente le serie facenti parte dell'Arrowverse in attesa di scoprire il destino dei suoi protagonisti nel crossover in attesa per la fine dell'anno.