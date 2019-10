Videogames

22/10/2019

Uscito finalmente il nuovo titolo di Nintendo che unisce videogiochi e fitness

Dal 18 ottobre è disponibile per tutti i possessori di Nintendo Switch, Ring Fit Adventure, il nuovo titolo che unisce esercizio fisico e videogioco in un'unica formula. Il gioco è disponibile insieme a uno speciale anello, chiamato Ring-Con, in cui inserire i Joy-Con per poi utilizzarlo nell'esecuzione degli esercizi.

Ring Fit Adventure permette di vivere un'avventura nello stile di un gioco di ruolo di stampo fantasy. Nel titolo dovrete infatti fermare un temibile signore del male mentre vi farete strada combattendo contro le file di mostri che incontrerete nel vostro cammino.

Per affrontare le tante battaglie presenti nell'avventura sarà necessario utilizzare l'anello e indossare una fascia dove verranno inseriti i due Joy-Con, in questo modo la console potrà rilevare i movimenti del giocatore e potrà anche stimare le pulsazioni, così da dare un resoconto dell'attività fisica. I combattimenti saranno basati sugli esercizi fisici, tutti presi da reali esercizi di fitness di vario genere, che dovranno essere eseguiti per sconfiggere i mostri.

Più gli esercizi saranno eseguiti correttamente e maggiore sarà l'efficacia dei nostri attacchi. Il giocatore potrà poi impostare il livello d'intensità degli allenamenti, in modo da adattare la difficoltà di esecuzione al suo fisico.

Oltre alla modalità avventura sarà possibile affrontare anche altre modalità più legate all'esecuzione di esercizi. Saranno presenti ben 12 minigiochi che sarà possibile affrontare anche con gli amici e una modalità allenamento in cui poter creare programmi di esercizi personalizzati. Sarà possibile anche allenarsi al di fuori del gioco portandosi dietro il proprio Ring-Con con un controller Joy-Con ed eseguire ripetizioni comprimendo l'anello. Si potrà poi convertire in punti esperienza l'attività fisica svolta sincronizzando il Ring-Con alla Switch.

Ring Fit Adventure è dunque ora disponibile per Nintendo Switch, voi cosa pensate di questo videogioco atipico, lo comprerete?