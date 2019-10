Cinema

di Antonio David Alberto - 22/10/2019 09:44 | aggiornato 22/10/2019 10:23

Dopo mesi di attesa, Lucasfilm ha finalmente pubblicato il trailer finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Ecco l'analisi, frame per frame, dell'episodio finale dell'epopea della famiglia Skywalker.

14 condivisioni

A distanza di mesi dalla pubblicazione del primo teaser trailer alla Star Wars Celebration, Lucasfilm ha finalmente pubblicato il trailer finale dell'ultimo capitolo di Star Wars. Analizziamo il trailer e proviamo così a ricostruire la trama. Ci teniamo a precisare che non si tratta di spoiler: le mie saranno solo ipotesi basate sul trailer stesso.

Cosa vediamo nel trailer?

Ipotesi sulla trama

Le sequenze trailer

HD Disney/Lucasfilm Finn nel nuovo trailer

Il trailer si apre con Rey che corre, in quella che sembra essere una giungla, con la spada laser accesa. Intanto la voce di Finn dice che "è un istinto". La scena poi si sposta sempre su Rey che salta in quelli che sembrano essere i resti di una nave imperiale, un po' riporta alla memoria l'inizio de Il Risveglio della Forza. "Una sensazione. La Forza ci ha fatti incontrare". La sensazione è che questo possa essere un discorso importante nel film, magari tenuto proprio davanti a Rey e Poe.

HD Disney/Lucasfilm Sullo sfondo si vede quello che sembra un Ala-X.

Il trailer continua mostrando una riunione che ricorda tantissimo quella tenutasi su Yavin IV nel quarto episodio della saga. Si vedono uomini in uniforme da pilota e probabilmente si sta preparando la battaglia decisiva. La resa dei conti è arrivata. "Non siamo soli", continua Poe, "la brava gente combatterà se la guidiamo", intanto sotto scorrono le immagini di Rose e di quello che sembra essere Dominic Monaghan. Successivamente ecco apparire una Corvetta CR90, modello già visto sempre in Episodio IV.

HD Disney/Lucasfilm La Morte Nera tornerà a fare capolino

Ci si sposta sulla Morte Nera, riconoscibile dalle torrette e dai turbolaser disposti sulla superficie. Ormai è palese che si tratti dei resti della seconda Morte Nera, quella distrutta sopra Endor in Episodio VI. "Tutti a dirmi che mi conoscono, ma non è così". La voce di Rey accompagna quello che potrebbe essere lo scontro finale tra Rey e Kylo Ren, il terzo in tre film, ma sicuramente l'ultimo.

HD Disney/Lucasfilm Rey attende il suo nemico

Sbuca Kylo Ren. "Io ti conosco", risponde il fu Ben Solo. Intanto il trailer prosegue. Dei caccia TIE si dirigono verso quello che sembra un ammasso di ghiaccio, comunque non assomiglia a nulla di già visto in Star Wars.

HD Disney/Lucasfilm Il trono dell'Imperatore?

Ecco quello che sembra il trono dell'Imperatore. Intanto, la voce dell'Imperatore si sente in sottofondo: "Ho tanto atteso... e ora... essere venuti insieme... sarà la vostra rovina". Mentre Palpatine parla scorrono diverse immagini: uno Star Destroyer riemerge dagli abissi; una flotta di navi che sembrano essere quelle della Resistenza finalmente unita e guidata dal Millennium Falcon; Rey, Finn, Poe e Chewbacca sul Falcon; Rey e Kylo Ren si affrontano. Anche se tutte le immagini sembra possano appartenere, ovviamente, a parti diverse del film.

Disney/Lucasfilm 3 Disney/Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Rey contro Kylo Ren

Disney/Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Rey, Finn, Poe e Chewbacca

Disney/Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Il Millennium Falcon guida la Resistenza

Chiudi 1 di 3

E di seguito fa la sua comparsa C-3PO che sta venendo, probabilmente, modificato o riparato. Nel poster è stato visto con la bandoliera e la balestra di Chewbacca e nei frame successivi è proprio il Wookiee a mancare, anche se poi appare subito dopo. "Cosa... fai 3PO?", chiede Poe Dameron. "Do un'ultima occhiata, signore... Ai miei amici", risponde il droide. La gravità della sua voce non lascia presagire nulla di buono, che sia l'ultima volta che lo vedremo?

HD Disney/Lucasfilm 3PO viene modificato o riparato

Le immagini si spostano su Chewbacca, Finn e Poe che si fanno strada a colpi di blaster tra i soldati del Primo Ordine. Subito dopo è la volta di Leia e Rey che si lasciano andare a un abbraccio.

HD Disney/Lucasfilm Rey e Leia in Episodio IX

"Affrontare la paura... è il destino di un Jedi", stavolta a parlare è Luke Skywalker, che quasi sicuramente tornerà nelle vesti di un fantasma della Forza. A seguire rapida carrellata prima nel deserto, con gli eroi che tentano di sfuggire a una nave nemica e poi stacco su Lando e Chewbacca sul Millennium Falcon. Si torna subito nello spazio con un Ala-Y che si libra davanti a uno Star Destroyer imperiale.

Luke Skywaker continua: "Il tuo destino...", poi le immagini vanno avanti e si intravedono delle figure a cavallo, tra cui Finn, che si muovono su uno Star Destroyer, quindi la battaglia si svolgerà nell'atmosfera di un qualche pianeta. Dopo, ecco apparire Kylo Ren e Rey che si confrontano nella sala del trono della seconda Morte Nera, mentre i titoli recitano "Ma la storia vivrà per sempre".

HD Disney/Lucasfilm Rey e Kylo Ren si confrontano sulla Morte Nera

La musica cresce e nuova carrellata di immagini. Finn corre, Rey e Kylo Ren distruggono qualcosa, insieme, e Kylo indossa nuovamente il suo casco. Stacco su Poe, Finn e 3PO e poi di nuovo la cavalcata sullo Star Destroyer che ci dà una immagine migliore dell'enorme battaglia che si sta consumando. Ancora Kylo Ren turbato e, finalmente, ecco l'Imperatore, seppur di spalle. Rey lo guarda, con decisione. Che sia la resa dei conti definitiva?

HD Disney/Lucasfilm Rey si confronta con l'Imperatore

"La Forza sarà con te", dice Luke. "Sempre", continua Leia. E con questa massima, fondamentale e classica dell'universo di Star Wars, si conclude il trailer, sulle immagini di una Rey dall'espressione interpretabile.

HD Disney/Lucasfilm Rey nell'ultimo frame del trailer

Accenni di trama

Come sempre, qui ci si addentra nel campo delle illazioni. Se preferite lasciare tutto all'immaginazione, non proseguite oltre. Proviamo a ricostruire la catena degli eventi.

Il film potrebbe essere diviso in circa tre atti, da quello che si vede. La prima parte potrebbe essere dedicata al rimettere insieme gli alleati della Resistenza di cui Leia parlava in Episodio VIII. Probabilmente, questa fase sarà ambientata nel deserto, visti anche i frame del precedente teaser, in cui gli eroi della Resistenza si ritrovano in un raduno nel deserto. Per capire cosa intendiamo, basterà recuperare le precedenti analisi, sia del D23 che del teaser.

Il secondo atto, invece, vedrà i preparativi della battaglia finale. Le immagini ambientate nella giungla dovrebbero corrispondere al briefing pre-missione, di cui abbiamo parlato sopra e comprendere anche il ritorno della navetta Hammerhead. In più, occhio alle possibili sorprese, visto che in un frame si intravede anche la Ghost, nave già vista nella serie Rebels, e che, seppur indirettamente, alcuni personaggi sono già stati avvistati o "sentiti" in Rogue One. La speranza è che molti personaggi già visti tra Clone Wars, Rebels e Resistance possano fare capolino nella battaglia finale che costituirà il terzo e ultimo atto.

Appunto, il terzo atto sarà il climax, ovviamente, del film. Quindi è probabile che assisteremo da un lato alla lotta a tre tra Kylo Ren, Rey e l'Imperatore, mentre dall'altro la flotta della Resistenza sarà impegnata contro la flotta combinata dell'Impero e del Primo Ordine. Diciamo Impero perché gli Star Destroyer che si vedono sono chiaramente di fattura imperiale. Le parole dell'Imperatore "Ho tanto atteso... e ora... essere venuti insieme... sarà la vostra rovina", potrebbero lasciare intendere che, finalmente, Kylo Ren è ripassato al Lato Chiaro della Forza dopo aver avuto varie tentazioni nel due film precedenti e dimostrando di non essere malvagio quanto vorrebbe.

E voi cosa ne pensate? Come andrà il film?

Ci toccherà aspettare il 18 dicembre 2019 per risolvere il mistero. Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Mark Hamill, Billy Dee Williams e Carrie Fisher, attraverso delle scene inedite di Episodio VII ed Episodio VIII.