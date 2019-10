Cinema

di Giuseppe Benincasa - 22/10/2019 10:13 | aggiornato 22/10/2019 10:17

La Forza scorre potente nelle prevendite di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker!

2 condivisioni

Mancano poco meno di due mesi all'uscita cinematografica di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ma, a quanto pare, l'attesa de fan è già alle stelle!

L'uscita del nuovo trailer del film diretto da J. J. Abrams ha aperto le prevendite negli Stati Uniti d'America (e, a breve distanza, anche in Italia). Secondo quanto riportato dalla società statunitense di prevendite Atom Tickets, queste sarebbero già superiori a quelle riportare dal film campione di incassi Avengers: Endgame.

Atom Tickets ha riportato che il nuovo record di vendite si è registrato solo nella prima ora, con un totale di biglietti prenotati superiore del 45% rispetto a quelli del film dei fratelli Russo. Questo dato aggiorna la classifica dei film con le migliori prevendite come segue:

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker Avengers: Endgame Avengers: Infinity War Star Wars: Gli ultimi Jedi Rogue One: A Star Wars Story

Come potete notare, si tratta di un duello Marvel Studios vs Lucasfilm ma i cui risultati sono tutti ad appannaggio di The Walt Disney Company.

Ovviamente, è decisamente presto per capire se l'ultimo capitolo della saga di Guerre Stellari possa superare gli incassi globali di Avengers: Endgame (attualmente al primo posto nei film che hanno incassato di più nella storia del cinema) ma certamente i numeri di questa prevendita attestano l'incredibile attesa dei fan.

La gioia dei fan

Gli appassionati hanno anche manifestato la loro gioia sui social network, comunicando al mondo il fatto di aver comprato un biglietto:

I JUST BOUGHT MY STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER TICKETS!!!!! — Connor McLaughlin (@connor_mcla) October 22, 2019

I haz Star Wars tickets!!! pic.twitter.com/OcM8z9iKS6 — Spooky Spendlove (@JanineSpendlove) October 22, 2019

GOT MY STAR WARS TICKETS YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH — Sean K (@indel) October 22, 2019

L'utente, il cui tweet potete vedere qui sotto, ne ha comprati ben 4 senza sapere ancora con chi andare al cinema:

GOT MY STAR WARS TICKETS AHHH pic.twitter.com/uGAEIIJUSX — darby (@INFINlTYDANVERS) October 22, 2019

I disagi

Gli innumerevoli fan che si sono collegati per comprare i biglietti ha generato, ovviamente, un sovraffollamento delle richieste che ha portato alcuni disagi legati alle lunghe attese.

L'utente Twitter Chris ha dovuto attendere ben 25 minuti prima di poter prenotare il suo biglietto:

25 minute wait time to get #StarWars tickets. Damn. — Chris (@pieeatingchamp) October 22, 2019

La prenotazione per il Fan Event organizzato dalla catena americana di cinema AMC ha fatto aspettare i fan davanti al computer:

Hey, AMC - real cool to make us wait and stress for Star Wars tickets, only to tell us our A-List Membership isn’t valid for the Fan Event on the 19th. You can suck it. @AMCTheatres pic.twitter.com/QYme3OENMA — Rick West (@RickWest999) October 22, 2019

Lo stesso problema lo ha avuto l'utente Twitter Gizmos Ghost, il quale lamenta una attesa troppo lunga per un abbonato al cinema AMC:

Why do A List members have to wait 20 minutes to Oder tickets? — 👻 Gizmos Ghost 👻 (@MogwaiMalkin71) October 22, 2019

L'utente Chels, invece, si è organizzato con ben 2 browser differenti su cinema differenti pur di avere un posto al primo giorno di programmazione:

I have Safari & Chrome open to get Star Wars tickets for @elspunko & I at different theaters. Her wait time, 17 mins. My wait time, 2 minutes. — Chels 🌮 (@Chels725) October 22, 2019

JaeMae invece scrive che ha atteso ben 21 minuti!

I have to wait 21 minutes to buy tickets for Star Wars: The Rise Of Sky Walker. It’s End Game all over again.#StarWarsTheRiseOfSkywalker — JaeMae (@GeminiMae24) October 22, 2019

Qui sotto potete leggere invece la lamentela di Adam, che dopo aver atteso molto, non è riuscito a comprare il suo biglietto a causa di un errore del sistema che gli ha chiuso la sessione:

Thanks a lot @AMCTheatres I wait “in line” online forever for the @starwars #RiseofSkywalker tickets to go on sale just to get booted out when it’s finally my turn to purchase!! — Adam C. O'Neil (@AdamCONeil) October 22, 2019

Per Kyle Shiely l'app dava un minuto di attesa, che si è poi rivelato essere di 22...

Get in que to order Star Wars ticket. @AMCTheatres app says 1 minute wait. Get to pick tickets... order fail... order fail... order fail... order fail... 22 minute wait. Grrrrr. — Kyle Shiely (@KShiely) October 22, 2019

Il successo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dipende da molti fattori, come la qualità del film stesso, il buon passaparola del pubblico e soprattutto la concorrenza nelle sale: riuscirà a superare l'incasso globale di Avengers: Endgame?

Via Deadline, ComicBook