Star Wars: L'ascesa di Skywalker, online l'attesissimo trailer finale

Cinema

di Mattia Chiappani - 22/10/2019 04:06 | aggiornato 22/10/2019 04:12

Come preannunciato negli scorsi giorni, il trailer finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato trasmesso durante la notte italiana.

L'attesa è finita. Il trailer finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è finalmente disponibile e i milioni di appassionati della saga possono scoprire qualcosa in più su questo attesissimo film. Stando alle (pochissime) informazioni rilasciate sul progetto finora, questa pellicola avrà il compito di chiudere il primo grande arco narrativo di questa epopea. Con Episodio IX giungerà infatti a conclusione la cosiddetta "saga degli Skywalker", che ha raccontato la storia della galassia lontana lontana dai tempi della Repubblica, passando per l'ascesa e il crollo dell'Impero, fino alla nuova minaccia rappresentata dal Primo Ordine.

Il trailer finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker era uno degli eventi più attesi dagli appassionati negli ultimi giorni. Nelle settimane passate si sono rincorsi tanti diversi rumor sulla possibile data di debutto di questo nuovo filmato. In particolare un post su Instagram di Femi Oguns, agente di John Boyega, sembrava confermarne il debutto per la notte del 14 ottobre, ma i fatti lo hanno poi smentito. Tuttavia sabato 19 ottobre è arrivato l'annuncio ufficiale dell'arrivo del nuovo promo per il lunedì successivo (secondo il fuso orario americano) e i fan hanno iniziato il conto alla rovescia.

Ora è finalmente disponibile e potete vederlo qui di seguito:

Ma perché questo trailer era così atteso? Il merito ovviamente va in gran parte al film stesso, che promette di essere un altro grande fenomeno al box office, come i due Episodi precedenti, e che milioni di appassionati della saga di Star Wars attendono con ansia. La curiosità per il video però ha toccato livelli così alti anche perché, nonostante manchino solo poche settimane al debutto nelle sale cinematografiche, ancora non sono state mostrate molte immagini della pellicola. Dopo infatti il primo trailer rilasciato in occasione della Star Wars Celebration è arrivata solo una clip molto breve al D23 Expo, che ha lanciato innumerevoli discussioni online tra i fan a causa della sua scena finale: l'apparizione di una versione oscura di Rey, armata di una doppia spada laser rossa.

È molto probabile che le immagini di questo nuovo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker facciano discutere altrettanto. Lungo il corso del filmato infatti ci sono tante diverse sequenze che possono aprire la porta ad altrettante domande nella mente dei fan. Dalle preoccupanti parole di C-3PO, passando tra scontri in cui Rey e Kylo Ren sono avversari e altri in cui sembrano lottare fianco a fianco fino ad arrivare al confronto finale tra la protagonista e una misteriosa figura incappucciata, siamo sicuri che ci sia abbastanza carne al fuoco, che darà vita a innumerevoli fan theory nelle settimane che verranno.

Insomma, l'attesa è finita, ma un'altra prosegue più forte che mai. Stiamo ovviamente parlando di quella relativa all'effettiva uscita nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, fissata per il 18 dicembre in Italia. Diretto nuovamente da J.J. Abrams, che già si era occupato di Episodio VII, vedrà la presenza delle nuove stelle del franchise come Oscar Isaac, Adam Driver, John Boyega e Daisy Ridley, ma anche vecchie glorie come Billy Dee Williams, Mark Hamill e Ian McDiarmid che tornerà a sopresa nei panni di Palpatine.