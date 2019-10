The Crown: il trailer ufficiale della terza stagione

TV News

di Giuseppe Benincasa - 22/10/2019 08:49 | aggiornato 22/10/2019 08:52

I tempi cambiano e i doveri restano.

1 condivisione

Netflix ha pubblicato il primo trailer dell'attesa terza stagione di The Crown, che presenta i nuovi volti della famiglia reale e prepara il pubblico per nuove trame.

La nuova stagione della serie creata da Peter Morgan (già sceneggiatore di film come The Queen - La regina e Rush) arriverà il prossimo 17 novembre 2019 sul servizio streaming di Netflix, dopo quasi 2 anni dalla fine della stagione precedente. Anche questa sarà composta da 10 episodi.

I fan ritroveranno un cast tutto nuovo a causa del salto temporale imposto dalla narrazione dei fatti. Infatti, dopo che gli episodi della seconda stagione hanno raccontato un periodo di 9 anni fino al 1964, adesso la nuova storia si svolgerà dalla metà degli anni '60 fino al 1976 in quella che è considerata la Wilson Era. Ovvero quel periodo in cui Lord James Harold Wilson è stato (per due volte) Primo Ministro del Regno Unito.

Le azioni di Wilson (nello show interpretato da Jason Watkins) portarono diversi cambiamenti al Paese, compreso quello dei successivi trionfi politici di Margaret Thatcher, che in The Crown sarà protagonista della quarta stagione e avrà il volto di Gillian Anderson.

Nel nuovo cast figurano la vincitrice del premio Oscar Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II, Tobias Menzies nelle vesti del Principe Filippo e Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret. Ben Daniels interpreta Antony Armstrong-Jones, Josh O'Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty veste i panni della Principessa Anna, Marion Bailey è la Regina Elisabetta (la Regina Madre), Jason Watkins ha il ruolo del Primo Ministro Harold Wilson ed Emerald Fennell ha il ruolo di Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia.

Qui sotto potete vedere il trailer di The Crown 3 in lingua originale, mentre quello in italiano è in apertura di questo articolo.

Dal trailer si può intuire che verrà presa in considerazione la crisi economica vissuta dal Regno Unito e il conseguente sciopero dei minatori del 1972. Oltre agli intrigati fatti reali tra questioni di potere e faide tra sorelle (Liz e Margaret).

Siete pronti a vivere la politica, gli intrecci, gli amori e i misteri della più affascinante famiglia reale dei nostri tempi?