Nel 2020 poi sbarcheranno su Sky The New Pope di Paolo Sorrentino con protagonisti Jude Law e John Malkovich, e ZeroZeroZero , la serie ideata da Stefano Sollima e ispirata all'omonimo best seller di Roberto Saviano incentrato sul traffico di cocaina.

L'anteprima mondiale di Queste Oscure Materie sarà preceduta da un incontro speciale in cui verranno presentate tutte le nuove serie televisive disponibili su Sky Atlantic nei prossimi mesi. Tra queste spiccano Watchmen di Damon Lindelof, The Loudest Voice con il premio Oscar Russell Crowe, e Caterina La Grande , la serie dedicata all'imperatrice russa interpretata da Helen Mirren.

Nel cast della serie, oltre alla 14enne Dafne Keen, figurano poi James McAvoy , nel ruolo di Lord Asriel, Lin-Manuel Miranda , in quello di Lee Scoresby, Ruth Wilson , nei panni di Marisa Coulter, e Clarke Peters , in quelli del Dr. Crane. Presenti inoltre Anne-Marie Duff, Ruta Gedmintas, Tyler Howitt, Ian Peck, Ariyon Bakare, James Cosmo, Lucian Msamati e Mat Fraser.

Fervono i preparativi per il Lucca Comics & Games 2019 , in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. Migliaia di visitatori parteciperanno all'appuntamento europeo più importante e più atteso dedicato al mondo dei fumetti, dell'animazione, dei videogiochi e del fantasy.

La nuova serie televisiva fantasy, ispirata all'omonima saga letteraria firmata da Philip Pullman, sarà presentata in anteprima assoluta in Italia al Lucca Comics & Games 2019.

