di Silvio Mazzitelli - 23/10/2019 16:09 | aggiornato 23/10/2019 16:13

Durante la kermesse lucchese si terrà un evento per ricordare Stan Lee insieme ad alcuni ospiti internazionali come Jim Starlin e Chris Claremont.

Il prossimo 12 novembre sarà passato un anno dalla morte di Stan Lee, leggenda del mondo dei comics americani che ha co-creato alcuni dei personaggi più importanti dell'universo Marvel, tra cui Spider-Man, Hulk, gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men.

Per ricordare il celebre autore Lucca Comics & Games terrà un evento tributo in uno speciale appuntamento al Teatro del Giglio. Per tutti coloro che vorranno partecipare, l'incontro sarà venerdì 1 novembre alle ore 12:30.

Nel 1974 Stan Lee fu ospite a Lucca in un evento ormai divenuto storico. Le tante emozioni e aneddoti legati alla persona del geniale autore verranno ricordate durante l'incontro grazie alle testimonianze di diversi autori e amici che lo hanno conosciuto. Parteciperanno infatti anche due ospiti di Marvel che hanno lavorato per anni a stretto contatto con Stan "The Man" Lee: Chris Claremont, uno dei più grandi autori legati agli X-Men, e Jim Starlin, creatore di Thanos.

Ci saranno anche molti tributi di diversi artisti italiani che sono stati influenzati dal lavoro di Stan Lee, come Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione e Tito Faraci, unico sceneggiatore italiano che ha avuto l'onore di scrivere storie su Spider-Man, Daredevil e Capitan America.

Non mancheranno poi immagini dal passato e testimonianze incredibili, accompagnate dalle musiche della band Quinto Aere, inoltre ci sarà la lettura di alcuni estratti dell'ultimo romanzo di Stan Lee, "Un gioco di Luce" dalla saga Stan Lee Alliance, da parte di Marco Mete (voce italiana di Bruce Willis, Kevin Bacon e Robin Williams) in collaborazione con Audible.

Fan di Stan Lee se volete rendere omaggio al grande personaggio, allora questo è l'appuntamento che fa per voi.

Fonte: Lucca Comics & Games