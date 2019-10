Curiosità

di Emanuela Brumana - 23/10/2019 09:46 | aggiornato 23/10/2019 09:50

Due giorni dedicati ai distillanti provenienti da ogni parte del mondo: degustazioni, eventi, masterclass per portare a Milano tutte le sfumature di gusto del whisky (E non solo!).

0 condivisioni

Torna come ogni anno a novembre il Milano Whisky Festival. Per questa XIV edizione, l'organizzazione non si è risparmiata, pensando a tante novità per offrire una proposta rinnovata agli affezionati visitatori e alle nuove presenze che quest'anno varcheranno per la prima volta la soglia dell'Hotel Marriott per entrare nel tempio dei distillati.

L'appuntamento è il fine settimana del 9 e 10 novembre, il luogo, come già anticipato è sempre lo stesso: l'hotel Marriott, ma quest'anno ci saranno spazi più grandi dedicati ad espositori, produttori e rivenditori, per un totale di 2.000 metri quadri.

I partecipanti potranno così degustare etichette provenienti ovviamente dalla Scozia, ma anche dall'America, dal Giappone, dall'Inghilterra, dall'India, da Taiwan e persino dal Bel Paese.

HD Ufficio stampa | Milano Whisky Festival

Come sempre, il Milano Whisky Festival non chiude le porte in faccia agli altri distillati, anzi! Spazio anche per Cognac e Armagnac, che saranno venduti e degustati per un'esperienza completa (che non dimentica i cocktail: attiva l'area mixologi, dove i bartender di Milano Whisky Festival vi aspettano per preparare cocktail a tema). E per non dimenticare il piacere del buon cibo, spazio anche ad assaggi sfiziosi nei consueti angoli food.

Infine, come sempre, per chi vuole davvero approfondire il mondo del whisky, ci saranno diverse masterclass, per approfondire la produzione di una zona geografica, una distilleria o per cominciare a entrare nel mondo avvolgente del whisky. Per consultare l'elenco e prenotarsi, visitare il sito della manifestazione.

HD Ufficio stampa | Milano Whisky Festival

Orari e informazioni sui biglietti

L'ingresso all'area del festival è gratuita, ma ci sono anche diverse formule che permettono di acquistare "pacchetti" più complessi:

Biglietto standard (5 euro): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival;

(5 euro): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival; Biglietto Silver (15 euro): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival, la guida al whisky 2020 e 7 euro in gettoni per degustazioni e acquisti;

(15 euro): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival, la guida al whisky 2020 e 7 euro in gettoni per degustazioni e acquisti; Biglietto Gold (30 euro - accesso prioritario): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival, la guida al whisky 2020, la shopping bag di MWF e 20 euro in gettoni per degustazioni e acquisti;

(30 euro - accesso prioritario): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival, la guida al whisky 2020, la shopping bag di MWF e 20 euro in gettoni per degustazioni e acquisti; Biglietto Diamond (6 0euro - accesso prioritario): include il bicchiere e il portabicchere marchiati Milano Whisky Festival, la guida al whisky 2020, la shopping bag di MWF e 30 euro in gettoni per degustazioni e acquisti, 2 free cocktail al whisky bar, accesso alla VIP LOUNGE con inclusi 3 Free-Soft Drinks.

Appuntamento allora a Milano, per tutti gli amanti del whisky!