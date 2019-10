Jason Momoa chiuso in ascensore per due ore, passa il tempo tra birra ed M&M's [VIDEO]

Ma non solo: lo scorso 18 ottobre, in un’intervista a Esquire (via ComicBook ), Momoa ha anche avuto modo di rilasciare una breve dichiarazione relativamente alla linea narrativa del nuovo episodio dedicato ad Aquaman - che supervisionerà personalmente - la quale promette di essere "grandiosa".

Ci saranno tantissime novità di ogni genere. Sarà una produzione gigantesca. Sono entusiasta di avere il supporto dei tutti questi fan, sono stati di grande incoraggiamento quando ho proposto nuove idee per il sequel alla Warner Bros.. Le proposte sono state accolte con il favore di tutti, James Wan incluso, non vediamo l'ora di metterci al lavoro.

Ora, durante la premiere di See (la nuova serie Apple TV+ di cui Momoa sarà protagonista), l'attore ha parlato al magazine ET Online del sequel dedicato alle avventure di Arthur Curry :

