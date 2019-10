Batman Arkham Legacy, ancora indiscrezioni sul nuovo videogame del Cavaliere Oscuro

VideogamesFumetti

di Andrea Guerriero - 23/10/2019 08:18

L'Uomo Pipistrello di casa DC Comics potrebbe tornare su PC e console con un nuovo videogame, che dovrebbe metterci nei panni di tutta la sua "famiglia allargata".

Da anni i fan di casa DC Comics, e in particolare dell'Uomo Pipistrello, richiedono a gran voce un nuovo capitolo di Batman Arkham.

Le avventure videoludiche del supereroe "più umano" di sempre sono assenti dai nostri schermi ormai dal 2015, anno di uscita di Batman Arkham Knigh su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sviluppato da RockSteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, il titolo non rappresenta solo la degna conclusione di una trilogia amatissima dal pubblico, ma anche un action adventure esemplare e premiato in più occasioni dalla critica.

Naturale allora, come già dicevamo, che il ritorno di Batman in versione poligonale sia tutt'altro che un un'opzione remota. Non a caso, dopo innumerevoli rumor a rincorrersi, nelle ultime ore la rete ha "vomitato" nuove indiscrezioni sul prossimo episodio del franchise, a quanto pare un'avventura a mondo aperto in lavorazione negli studi di Warner Bros. Montreal.

A darne notizia via Twitter è il celebre insider Sabi, considerato assai affidabile dalla community di appassionati:

The stuff about the playable family seems to be legit — Sabi (@New_WabiSabi) October 21, 2019

Il nome del gioco dovrebbe quindi essere Batman Arkham Legacy, e Sabi spiega che potrebbe metterci nei panni non solo del Cavaliere Oscuro, ma anche dei personaggi secondari della "famiglia di Batman". La narrazione, invece, dovrebbe andare a riallacciarsi alla Corte dei Gufi, ordine segreto creato nel 2011 da Scott Snyder per arricchire le avventure fumettistiche del personaggio.

Per quanto riguarda l'uscita, poi, il portale brasiliano OPS5 ipotizza che il videogioco supereroisico sia una produzione next-gen destinata a PC, PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Altri esperti di settore, lo danno come un titolo cross-gen, che potrebbe così graziare anche le attuali PlayStation 4 e Xbox One, senza dimenticare il fenomeno Google Stadia riservato al gaming in streaming. In ogni caso, Batman Arkahm Legacy dovrebbe essere annunciato in via ufficiale nel corso dei The Game Awards di dicembre con lancio previsto nel 2020.

Voi cosa ne pensate, le recenti speculazioni potrebbero essere veritiere? Quanto solletica i vostri palati geek la possibile esistenza di Batman Arkham Legacy?