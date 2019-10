Animazione

di Silvio Mazzitelli - 23/10/2019 14:42 | aggiornato 23/10/2019 14:46

Nell'anime di Boruto è iniziata una saga in cui il giovane nuovo protagonista torna indietro del tempo per incontrare il Naruto conosciuto all'inizio del manga omonimo.

Nell'anime di Boruto, come era già stato annunciato poco tempo fa, ha avuto inizio una saga ambientata nel passato, dove Boruto e Sasuke viaggiano indietro nel tempo tornando all'epoca in cui Naruto era un ragazzino di circa 12 anni, ossia la stessa età che ha ora suo figlio maggiore. Questo arco narrativo è stato realizzato per festeggiare i 20 anni della serie. Infatti il manga realizzato da Masashi Kishimoto ha visto il suo esordio sulle pagine di Shonen Jump proprio nel 1999.

La storia di questa saga vede Boruto e Sasuke alle prese con Urashiki Otsutsuki, membro della razza di esseri (a cui appartengono anche Kaguya e Momoshiki) alla ricerca di pianeti, nelle diverse dimensioni esistenti, a cui sottrarre il Chakra. In questo momento Urashiki sta tentando di sottrarre il Kyuubi a Naruto, ma vista la forza dell'ormai settimo Hokage decide di cambiare strategia.

Urashiki trova infatti un artefatto del suo clan, Karasuki, una tartaruga in grado di viaggiare nel tempo. Grazie al suo potente Chakra, Urashiki decide di andare nell'epoca in cui Naruto era ancora un bambino così da poter rubare più facilmente il Kyuubi. Il suo piano viene ostacolato da Sasuke e Boruto, che nel tentativo di fermarlo vengono portati anch'essi indietro nel tempo.

I due si rendono conto di essere finiti a Konoha poco dopo che Tsunade è divenuta il quinto Hokage, e Karasuki intima loro di non alterare gli eventi del passato, altrimenti questi potrebbero cambiare ciò che avverrà in futuro. Sasuke decide allora di proteggere il giovane Naruto da Urashiki tenendosi a distanza e senza mai incontrarlo di persona, piano che fallisce quasi istantaneamente quando Boruto, girato l'angolo va a sbattere contro colui che diventerà suo padre. Potete vedere la scena del primo incontro tra i due nella clip di Crunchyroll qui sopra.

La scena è molto nostalgica per i fan che seguono da tempo la serie, perché riporta alla mente l'atmosfera della prima saga. Poco dopo inoltre il duo incontra anche Jiraya, il compianto maestro di Naruto, che in futuro si sacrificherà per carpire il segreto del potere di Pain dell'organizzazione Akatsuki.

Questo nuovo arco narrativo è ovviamente pensato, oltre che per festeggiare il manga originale, anche per del sano fanservice dedicato agli appassionati di vecchia data dell'opera di Kishimoto, e siamo sicuri che nelle prossime puntate compariranno altri personaggi storici pronti a interagire con il giovane Boruto e l'ormai adulto Sasuke, che chissà, magari incontrerà anche il sé stesso da giovane.

Cosa ne pensate di questa nuova saga di Boruto, la trovate interessante?

