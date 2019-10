Death Stranding: nuovo trailer dal Giappone in attesa di quello finale

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 23/10/2019 08:46

Rilasciato un nuovo trailer di Death Stranding in Giappone, mentre Kojima annuncia di aver completato il montaggio del trailer finale.

Per tutti i giocatori in spasmodica attesa dell'arrivo di Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima (già padre della saga di Metal Gear Solid), arriva dal Giappone un nuovo trailer che riunisce alcune scene già viste in precedenza aggiungendo qualche sequenza inedita.

Il trailer è pensato per presentare il prossimo gioco al pubblico giapponese, infatti anche il cast dei doppiatori presenti nel video è completamente nipponico. Nel frattempo sappiamo già che il gioco avrà anche il doppiaggio italiano, oltre che quello realizzato in inglese dagli attori coinvolti nel progetto, come Norman Reedus e Mads Mikkelsen.

Mentre manca sempre meno tempo all'uscita del gioco realizzato in esclusiva per PlayStation 4, Hideo Kojima, sempre molto attivo sui social network, ha condiviso alcune immagini sul suo account Twitter in cui annuncia di aver finito il montaggio del trailer finale del titolo. Il creatore di Death Stranding si è occupato personalmente della fase di montaggio di quello che potrebbe essere l'ultimo trailer in arrivo prima dell'arrivo del gioco.

Possiamo vedere due immagini pubblicate dal director giapponese, che lasciano in realtà trapelare molto poco di quello che ci aspetterà in questo trailer finale.

Negli ultimi giorni Kojima è volato in Europa per ritirare il premio "Cologne Creative Award" al Film Festival di Colonia. Durante la premiazione Kojima ha tenuto un discorso in cui ha affermato che il mondo del cinema e quello dei videogiochi si stanno mescolando sempre più influenzandosi a vicenda, e questa tendenza sarà destinata a crescere secondo il creative director di Kojima Productions, che già da anni affronta la realizzazione dei suoi giochi con uno stile che deve molto al cinema.

Sony

Death Stranding è atteso in tutto il mondo dall'8 novembre prossimo in esclusiva su PlayStation 4.

Fonte: Gematsu