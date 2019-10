Attenzione! Possibili spoiler!

Secondo la trama del quarto episodio, andato in onda giovedì scorso negli Stati Uniti, Meredith si è trovata nell'occhio del ciclone quando il titolo di un suo articolo è stato cambiato senza il suo consenso e in questo modo ha messo in cattiva luce l'ospedale.

Il pezzo ha fatto il passaparola, raggiungendo moltissime persone e influenzando anche i pazienti. Uno di loro infatti si rifiuta di farsi curare al Grey Sloan, e finisce per farsi trasferire in un'altra struttura. L'articolo è arrivato perfino Oltreoceano, più precisamente in Svizzera, dove Cristina Yang lavora. In una scena, Meredith riceve un messaggio di testo e quanto guarda sul display, ecco l'ironico consiglio della sua amica:

"Vieni in Svizzera prima che la Bailey ti uccida nel sonno".

of course meredith is texting with cristina when she’s in trouble, i love a friendship that never fades #GreysAnatomy pic.twitter.com/9rKvNbKmjl — izabelle, pinned (@meredithsgrwy) October 18, 2019

Sandra Oh è uscita di scena al termine della decima stagione e più volte ha ribadito che non intende tornare nel medical drama, almeno per il momento. Tuttavia questo breve momento ci ha ricordato quando fossero unite le due twisted sisters.

E se fosse proprio Cristina il personaggio che la Vernoff tentava di riportare in Grey's Anatomy? I fan americani che hanno potuto vedere l'episodio, sono rimasti più o meno così:

All of us Grey’s fans when we saw Cristina’s text: #GreysAnatomy pic.twitter.com/LdH5w4YMLG — reem (@reemcelestial) October 18, 2019

Al di là di questo sorprendente ritorno off-screen, l'episodio ha riservato diversi colpi di scena scioccanti. Owen Hunt è solo l'ultimo dei dottori a trasferirsi dal Grey Sloan al PacNorth, mentre Miranda Bailey ha scoperto di essere incinta.