Celebrity

di Mattia Chiappani - 23/10/2019 09:30 | aggiornato 23/10/2019 09:35

Un'esperienza incredibile per il fan, che ha potuto assistere da vicino alla "trasformazione" di Hugh Jackman per poi abbracciarlo.

45 condivisioni

Nonostante il personaggio sembri destinato a riemergere sul grande schermo presto o tardi, è quasi certo che non vedremo più Hugh Jackman interpretare Wolverine. L'attore ha dato vita al personaggio in ben nove film dai tempi del primo X-Men del 2000 fino al recente Logan del 2017. La sua interpretazione è stata assolutamente iconica, al punto che i due sono ormai indissolubilmente legati nella mente degli appassionati. E sicuramente anche Jackman ricorda il suo alter ego con un certo affetto, almeno a giudicare da quanto successo al suo ultimo concerto.

Durante la tappa di Mexico City del suo tour The Man, The Music, The Show dove l'attore interpreta alcuni brani tratti principalmente da The Greatest Showman, avvicinandosi alle prime file ha incrociato un suo fan che lo stava riprendendo con il cellulare. Ha iniziato quindi a guardare direttamente in camera e battere il cinque al ragazzo, per poi tornare per un secondo nei panni di Wolverine, esibendosi in una delle iconiche pose del mutante, mandando in visibilio il pubblico. Successivamente ha preso lo smartphone e ha continuato in prima persona le riprese, inquadrando il suo fan e l'arena e concludendo il tutto con qualche selfie e un abbraccio con il giovane. Potete vedere tutto nel video pubblicato nel tweet qui sotto, ripreso da un altro membro del pubblico.

Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019

Un'esperienza incredibile per il giovane, che ancora una volta certifica l'ottimo rapporto che Jackman ha con il suo affezionatissimo seguito. Chissà se un giorno i suoi fan riusciranno a convincerlo a vestire nuovamente i panni del mutante con lo scheletro di adamantio, magari per il tanto atteso crossover con il Deadpool di Ryan Reynolds. Quest'ultimo ha più volte suggerito una possibilità del genere, ma finora non c'è stata l'occasione di realizzarla. Allo stato attuale delle cose sembra un progetto piuttosto improbabile, ma magari la situazione sarà cambiata quando arriverà in sala Deadpool 3...

Via ComicBook