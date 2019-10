TV News

23/10/2019

Chi meglio del burbero Dottor House per riportare la regina del giallo sul piccolo schermo?

Ci sono certi attori che alcuni personaggi ce li hanno cuciti addosso, come un capo confezionato "made to measure". È il caso di Hugh Laurie, l'ex Dr. House che è passato dal cinico e burbero medico con l'acume di Sherlock Holmes al cattivissimo contrabbandiere di armi Richard Onslow Roper della serie The Night Manager. Sempre senza mai perdere quella sua fisicità tutta British.

Ora l'attore, attraversati altri caratteri particolari come il neuropsichiatra divorziato di Chance, il senatore Tom James di Veep e il raffinato maggiore de Coverley di Catch-22, si prepara ad un nuovo, fondamentale ruolo: autore di una serie TV basata su un romanzo di Agatha Christie.

Come reso noto da Variety, Laurie sta sviluppando uno script tratto da un libro della regina del giallo, ma il progetto è avvolto dalla massima segretezza. Si sa soltanto che dietro ci sono BBC e la società di produzione Mammoth Screen (di proprietà di ITV), specializzata in adattamenti dei racconti della signora del brivido.

Mammoth ha già realizzato le mini-serie The A.B.C. Murders (da La serie infernale, con John Malkovich nei panni di Hercule Poirot) e Le due verità, con Bill Nighy ed Anthony Boyle nel cast. La prossima ad arrivare sarà The Pale Horse, dal romanzo del 1961 Un cavallo per la strega, adattato da Sarah Phelps (una specialista: ha già sceneggiato Dieci piccoli indiani nel 2015 e Testimone d'accusa nel 2016) e interpretato da Rufus Sewell, Sean Pertwee e Kaya Scodelario.

Questo targato BBC non è quindi il primo adattamento che arriva sullo schermo negli ultimi tempi. A Dieci piccoli indiani, il libro più letto e venduto della Christie, si sono ispirati più di dieci film, diverse serie e perfino alcune puntate di cartoni animati. Senza considerare i tantissimi progetti su Miss Marple e gli omaggi, il più recente Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, in arrivo nelle nostre sale dal 5 dicembre 2019.

L'imminente serie con Hugh Laurie, nella quale non è ancora confermato se l'attore reciterà, è particolarmente attesa perché l'ex Dr. House fu autore di una parodia di Poirot diventata col tempo un vero cult. Era il 1997 e il film Spice World, il "dietro le quinte" della vita in tour delle Spice Girls.

