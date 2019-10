In realtà, Sony Pictures aveva acquistato i diritti del primo romanzo nel 2009 con il progetto di realizzare un film. La pellicola non è mai stata prodotta e nel 2014 Sony ha ceduto i diritti a HBO che, a sua volta, aveva in programma una serie TV diretta da Jonathan Nolan ( Westworld ). Neppure la serie ha mai visto la luce.

Hari decide allora di riunire i migliori pensatori e scienziati su Terminus, un piccolo pianeta ai margini della galassia, dando vita alla Prima Fondazione . Purtroppo, una nuova minaccia rischia di rendere vani tutti gli sforzi di Hari. La Fondazione si trova presto in balia dei corrotti signori della guerra, un gruppo sorto sulla scia dell’Impero Galattico in ritirata.

