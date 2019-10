Il record di prevendite infranto in meno di 24 ore, rende Star Wars: L'Ascesa di Skywalker un possibile degno "avversario" di Avengers: Endgame per la conquista della vetta della classifica dei film che hanno incassato di più nella storia a livello globale. Il lungometraggio Marvel Studios aveva una durata di 181 minuti e, inoltre, ha vissuto di una nuova programmazione cinematografica con delle scene aggiunte dopo la fine del film . Chissà se anche Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà bisogno di tornare nei cinema con qualche "modifica" che possa attirare i fan a rivedere il film.

Come capita spesso, l'apertura delle prevendite americane permette di conoscere la durata di un film. In questo caso è il sito della catena di cinema statunitense AMC a rivelare di quanti minuti dovrebbe essere la durata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker .

