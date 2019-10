Cinema

Intervistato riguardo il suo nuovo film, The Lighthouse, Robert Pattinson ha anche svelato la sua fonte di ispirazione per il timbro vocale di Batman nel prossimo film di Matt Reeves dedicato al personaggio.

The Batman, diretto da Matt Reeves, è l'atteso ritorno del Cavaliere Oscuro sul grande schermo. Robert Pattinson è stato scelto per vestire i panni di Bruce Wayne come protagonista del film, previsto nei cinema nel 2021.

Oltre ad un'armatura e un aspetto in linea con il personaggio del fumetti, il nuovo paladino di Gotham City dovrà dare molta importanza anche al tono e all’impostazione, da sempre tratto distintivo dell'eroe DC Comics.



Durante un’intervista con Access Hollywood (via LRM), Pattinson ha reso noto di aver avuto una fonte d’ispirazione per il timbro vocale che sentiremo nel film. Il "nuovo" Bruce Wayne baserà la sua voce su quella di Willem Dafoe, l'attore statunitense noto tra le varie cose per aver vestito i panni di Gesù ne L'ultima tentazione di Cristo e quelli di Norman Osborn/Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi.

La voce di Willem in [The Lighthouse] è stata parecchio d’ispirazione per me, ad essere onesti. È molto simile a quella che userò nel film. Penso che Batman abbia una sorta di voce da pirata. Credo sia perfetta per uno come lui.

Dafoe ha infatti da poco recitato proprio al fianco di Pattinson, figurando come co-protagonista nell’horror di Robert Eggers The Lighthouse (uscito nei cinema americani lo scorso 18 ottobre). Eccone il trailer in lingua inglese, per farsi un'idea dell'impostazione di Dafoe nel film:

The Batman uscirà nei cinema americani il 21 giugno 2021. Nel cast, oltre a Pattinson, sono al momento confermati Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman e Paul Dano in quello dell'Enigmista. Jeffrey Wright risulta essere invece ancora in trattative per il ruolo di James Gordon mentre Warner Bros. sarebbe ancora alla ricerca della star che vestirà i panni del Pinguino.

La storia del film racconterà di un Batman agli inizi della sua carriera da vigilante nella citta di Gotham, ponendo in particolare l'accento sulle sue abilità da detective.

Le riprese del film prenderanno il via a Londra durante il mese di gennaio 2020.