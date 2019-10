The Rock aggiorna su Kevin Hart (e sul giocattolino che gli regalerà)

Celebrity

di Silvia Artana - 23/10/2019 13:56 | aggiornato 23/10/2019 14:00

Come sta Kevin Hart? Ancora una volta, ad aggiornare i fan sulla salute dell'attore ci pensa The Rock, che rivela di avere in serbo una sorpresa speciale per il collega...

1 condivisione

La saggezza popolare sostiene che ridere faccia bene alla salute. E The Rock dimostra di crederci, almeno a giudicare dall'approccio che ha deciso di adottare con Kevin Hart, per aiutarlo a guarire in seguito al grave incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto nel weekend del Labor Day.

Non è chiaro chi si diverta di più, ma una cosa è certa. Dopo avere scherzato sul fatto che l'amico è molto più piccolo di lui e averlo definito suo "figlio", Dwayne Johnson è tornato ad aggiornare sulle condizione di salute dell'attore, trollandolo (bonariamente) ancora una volta per la grande differenza fisica tra di loro.

La star di Jumanji ha portato la presa in giro a un livello superiore, rivelando che a Kevin piace giocare con le bambole, in particolare... quella di The Rock. Per questo ha in serbo per lui una sorpresa, ovvero una sua action figure.

L'attore di origini samoane ha realizzato un simpatico video su IGTV, in cui mostra il contenuto della sua borsa da palestra. Tra un po' di prodotti della sua linea di abbigliamento sportiva, pensierini da parte della moglie e delle figlie e improbabili snack per il post allenamento, a un certo punto tira fuori una pupazzetto che lo riproduce perfettamente (con tanto di tatuaggi).

Come se niente fosse, con tono incredibilmente serio, The Rock spiega che si tratta di un regalo per il collega convalescente (dal minuto 2:03):

Ok, questo l'ho messo in borsa io, non sono state le mie bambine. Perché vedrò il mio migliore amico, Kevin Hart, e mi fa sempre piacere portargli qualche giocattolo con il quale possa giocare. Gli piace la mia action figure di The Rock, perché così possiamo fare la mia bambola contro la sua bambola. Si sta riprendendo dalle ferite che ha subito, sta andando alla grande e non vede l'ora di tornare in pista, ma... devo sempre prendermi cura di mio figlio.

Non si sa se il pensiero sia piaciuto a Kevin, ma le attenzioni degli amici e soprattutto le cure dei medici lo stanno aiutando a recuperare molto in fretta.

Lunedì 21 ottobre sera, il magazine TMZ ha filmato l'attore all'uscita del ristorante Avra di Beverly Hills, dove ha cenato e giocato a poker con Jay-Z e altri amici. Nel video (che trovate qui sotto), la star di Poliziotto in prova e Jumanji cammina da solo e (per quello che si vede) senza problemi, mentre abbraccia e saluta i membri del gruppo.

Il peggio sembra davvero passato. L'attore sarebbe già tornato al lavoro e i fan sperano che possa tornare a dedicarsi ai progetti messi in stand-by a causa dell'incidente.

Di sicuro, maggiori notizie si avranno nelle prossime settimane. Per conoscerle, non resta che aspettare.